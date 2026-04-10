Globalni meteorološki sistem trenutno prolazi kroz masovno atmosfersko "resetovanje" jer višegodišnju La Ninju prati potencijalno rekordni Super El Ninjo.

Prema podacima sajta severe-weather.eu, najnovija analiza temperature ispod površine Tihog okeana pokazuje brzu promenu, sličnu onoj koja je prethodila prethodnim Super El Ninjo događajima.

Super El Ninjo može uticati na globalnu klimu nekoliko godina, menjajući normalne sezonske obrasce.

Na meteorološki sistem utiče ENSO (Južna oscilacija El Ninjo).

To je područje ekvatorijalnog Tihog okeana koje se smenjuje između toplih i hladnih faza.

Obično menja fazu tokom perioda od oko jedne do tri godine.

Anomalije okeana ne samo da imaju veliki uticaj na globalno vreme, već mogu da ukazuju i na promene u globalnom meteorološkom sistemu.

Tihi okean

Hladna ENSO faza se naziva La Ninja, a topla faza se naziva El Ninjo.

Svaka od njih ima drugačiji uticaj na pritisak i vreme.

ENSO se prebacuje između faza pod uticajem tropskih pasatnih vetrova.

Oni su stabilni i postojani i obično pokreću ili zaustavljaju određenu fazu.

Super El Ninjo se razlikuje od normalnog jer zagrevanje u Tihom okeanu postaje intenzivnije, što rezultira još jačim uticajem na globalno vreme.

Jednom u deceniji ili ređe

El Ninjo se javlja svakih nekoliko godina, ali Super El Ninjo se javlja samo jednom u deceniji ili ređe.

Poslednja tri takva događaja bila su 2015/2016, 1997/1998. i 1982/1983.

Očekuje se da će se Super El Ninjo razviti u drugoj polovini 2026. godine i da će biti najjači u decenijama, uporediv sa onima iz 1982. i 1972. godine.

Uobičajeni vrhunac se javlja između jeseni i rane zime, ali će uticaj početi već leta.

Na osnovu analize sličnih uslova u prethodnim godinama, sistem niskog pritiska mogao bi se razviti iznad istočnog dela SAD ili istočne Kanade tokom leta, i duž zapadne obale Evrope i severnog Atlantika.

Sistem niskog pritiska iznad istočnog dela SAD ili istočne Kanade znači blaže letnje temperature.

Temperature iznad proseka u Evropi

Što se tiče Evrope, očekuju se iznadprosečne temperature za ceo kontinent tokom leta, ali Evropa obično nije direktno pogođena prvim direktnim uticajima.

Kako godina odmiče, El Ninjo će postajati sve jači.

Donosi snažan uticaj tokom sezone uragana, kao rezultat promena koje donosi u atmosfersku cirkulaciju.

Prema studijama, El Ninjo smanjuje broj uragana i tropskih sistema na Atlantiku.

On, zauzvrat, značajno smanjuje verovatnoću da jaki uragani pogode obalu SAD.

Naime, El Ninjo otežava olujama da se pravilno organizuju i prerastu u velike sisteme.

Nakon sezone uragana i jeseni, počeće zima, u kojoj će se osetiti glavni uticaj El Ninja.

Tokom prosečne zimske sezone El Ninja, obično postoji trajno područje niskog pritiska u severnom Tihom okeanu.

Ovo gura polarnu mlaznu struju dalje na sever, donoseći iznadprosečne temperature severnom delu SAD i zapadnoj Kanadi.

Istovremeno, mlazni tok južnog Pacifika se pojačava tokom El Ninja, što znači više sistema niskog pritiska i oluja u južnoj polovini SAD, sa više padavina i hladnijim vremenom.

Menja i snežne padavine

El Ninjo takođe značajno menja obrasce snežnih padavina.

Uobičajeno je da zapadni i južni delovi SAD dožive povećane snežne padavine tokom Super El Ninja, kao i delovi jugoistoka.

S druge strane, manje snežnih padavina ima oko Velikih jezera, severa SAD i severoistoka.

Evropa takođe doživljava El Ninjo zimi.

Međutim, njegov uticaj je ublažen anomalijama i obrascima pritiska u severnom Atlantiku.

Godine Super El Ninja pokazuju smanjene snežne padavine na većem delu kontinenta.