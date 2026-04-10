Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) zastrašujući snimak ubistva koje se dogodilo na Floridi.

- Kriminalac sa Haitija koji je ilegalni stranac, kojeg je u našu zemlju pustio NAJGORI predsednik u istoriji, pokvareni Džo Bajden, kao i radikalni demokrate u Kongresu, upravo je do smrti pretukao čekićem nevinu ženu na benzinskoj pumpi na Floridi. Video njenog brutalnog ubistva jedna je od najogavnijih stvari koje ćete ikada videti. Ovoj životinji je dozvoljeno da ostane ovde jer mu je Bajdenova administracija, kao i svim Haićanima, dodelila "Privremeni status zaštite", masovno zloupotrebljavan i prevarantski program na čijem okončanju moja administracija radi, ali poremećene liberalne sudije okružnog suda stoje nam na putu - napisao je Tramp.

Šef Bele kuće je naveo da bi "ovo jedno ubistvo trebalo da bude dovoljno da ove radikalne sudije PRESTANU da ometaju imigracionu politiku moje administracije i da nam dozvole da JEDNOM ZAUVEK ZAVRŠIMO OVU PREVARU".

- Mojim kolegama republikancima, i iskreno svim Amerikancima zdravog razuma, NIKADA NE ZABORAVITE da su Džo Bajden i Demokratska partija pretvorili SAD u smetlište, dozvoljavajući desetinama MILIONA kriminalaca, ludaka i mentalno obolelih iz celog sveta da se slivaju u našu zemlju, potpuno neprovereni i nekontrolisani, preko naših širom otvorenih granica. Kao što sam sve vreme govorio, ako uvozite Treći svet, postajete Treći svet, i to se dogodilo tokom četiri godine demokratske kontrole - poručio je Tramp.

On je dodao da "brzo pokušavamo da preokrenemo ovaj pad kroz deportacije, ali ako se demokratama ikada pruži još jedna šansa na vlasti, odmah će PONOVO OTVORITI granicu i dozvoliti Americi da ponovo bude sigurno utočište za kriminalce".

- Molim vas, pomolite se za porodicu ove nevine žene. Obezbedićemo brzu i strogu PRAVDU u ovom slučaju! Ne preporučujem vam da gledate ovaj snimak, jer je toliko užasan, ali sam osetio da imam obavezu da ga postavim kako bi ljudi mogli da vide šta demokrate štite i žele da dođu u našu zemlju, čak i sada, nakon svega kroz šta smo prošli. Ponovljam, savetuje se oprez gledaocima — Nije za decu! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - piše u objavi.

Snimak koji je objavio Tramp je toliko uznemirujući da smo odlučili da ga ne objavimo ovde.