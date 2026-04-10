Zemlja je ključni posrednik u sklapanju dogovora između dve zemlje, koje su se složile sa dvonedeljnim uslovnim primirjem.

U Islamabadu, pripadnici pakistanske vojske počeli su raspoređivanje u takozvanoj Crvenoj zoni, visoko obezbeđenom vladinom području u podnožju brda Margala.

Mere bezbednosti su potom proširene i na druge delove prestonice.

Cilj pregovora je pronalaženje načina za okončanje rata na Bliskom istoku. Prema izveštajima i stručnjacima, Kina je igrala važnu ulogu u pripremama, pomažući u stvaranju uslova za sastanak, i mogla bi igrati ključnu ulogu u održavanju prekida vatre u budućnosti.

U galeriji pogledajte kako izgledaju ulice Islamabada dan pre ključnih mirovnih pregovora, na koje dolazi i potpredsednik SAD Džej Di Vens.