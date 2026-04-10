Budanov je rekao da Kijev nema mogućnost da prekine udare na ruske rafinerije nafte, ističući da takve operacije utiču na ekonomske kapacitete Rusije.

- Ne možemo sebi da priuštimo da zaustavimo te napade dok rat traje - naveo je on, prenosi Ukrinform.

Dronom pogođena crpna stanica naftovoda Družba u Rusiji

Kirilo Budanov je dodao da se pregovori sa Rusijom nastavljaju, kao i kontakti sa međunarodnim partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države, čija se delegacija očekuje u Ukrajini u narednim nedeljama.

On je izrazio očekivanje da bi razmena ratnih zarobljenika mogla da bude realizovana u periodu oko Uskrsa.

Na pitanje da li postoji šansa da se pregovori sa Rusijom obnove u trilateralnom formatu, Budanov je odgovorio potvrdno.

- Vođe bi konačno trebalo da tome stanu na kraj. Nadajmo se tome - naveo je Budanov, misleći na sastanak ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog i predsednika Rusije Vladimira Putina.

Kirilo Budanov Foto: Kyrylo Chubotin / Avalon / Profimedia

Govoreći o vojnoj strategiji, Budanov je naglasio da bespilotne letelice ne mogu da zamene ljudstvo na terenu.

- Bez ljudi se ratovi ne dobijaju - istakao je.

Budanov je ocenio i da globalna dešavanja, uključujući sukobe na Bliskom istoku, imaju uticaj na tok rata u Ukrajini, posebno kroz promene cena energenata koje, kako je naveo, idu u korist Rusiji.