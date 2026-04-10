Enco Kontičelo (25), poznat i kao Hakin Budženunebez, bez stalne adrese, ukrao je torbu u pabu u Sohu, u centru Londona, 7. novembra 2024. godine.

Uhapšen je 12 meseci kasnije u drugoj krađi, izveštava Gardijan.

Ukradeno jaje Foto: Metropolitan Police

Ukrao je Živanši torbu koja je pripadala Rouzi Doson dok je bila u pušačkom delu paba "Pas i Patka" u Sohu.

Torba, vredna 1.800 evra, sadržala je Faberžeovo jaje ukrašeno smaragdima i set satova koji su pripadali Dosoninim poslodavcima. Lopov je takođe ukrao Epl laptop vredan 1.700 evra, Epl ErPods slušalice, tri bankovne kartice i druge predmete umerene vrednosti.

Kamere za nadzor su snimile Kontičela kako krade torbu i pokušava da ukrade još jedan ranac nekoliko minuta ranije.

Tužilac je na ročištu za izricanje presude rekao: "Dana 7. novembra 2024. godine, neposredno pre 22 časa, gospođa Doson je otišla u pab u Sohu. Bila je ispred paba u prostoriji za pušenje i stavila je torbu između nogu. Nekoliko minuta kasnije primetila je da je nema."

Kompanija koja proizvodi irski viski, za koju je Dosonova radila, sarađivala je sa Faberžeom na izradi ovakvih jaja po meri kao deo ekskluzivne kolekcije viskija koja je takođe uključivala zlatni sat.

Napravljeno je sedam jaja, svako ukrašeno jedinstvenim dragim kamenom okruženim keltskim dijamantskim čvorom.

Sud je čuo da je Dosonova imala Faberžeove predmete jer ih je ranije te večeri ponela za izložbu tokom poslovnog sastanka.

Kontičelo je osuđen na dve godine i tri meseca zatvora, a sud je rekao da je „oportunistička“ krađa izazvala „neprijatnosti i uznemirenost“ Doson i njenoj kompaniji.

Kontičelo je viđen kako koristi kreditne kartice iz torbe za kupovinu cigareta i druge robe nakon krađe. Na suđenju je priznao da je zavisan od kokaina i da je koristio ukradenu robu za kupovinu droge.

Sud je čuo da je Kontičelo "želeo da zaradi lak novac", a tužioci su prihvatili da nije nameravao da ukrade Faberžeovo jaje i sat. Osiguravači kompanije za proizvodnju pića isplatili su 120.000 evra za gubitak.

Kontičelo je priznao krađu i tri tačke optužnice za prevaru lažnim predstavljanjem i osuđen je na dve godine i tri meseca zatvora u Krunskom sudu u Sauterku u četvrtak.

Kontičelo će verovatno odslužiti do polovine svoje zatvorske kazne pre nego što bude pušten na slobodu.

Nije poznato tačno gde se nalazi ukradeni nakit, a policija još uvek traga.