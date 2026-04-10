Liban se suočava sa prehrambenom krizom jer rat u Iranu remeti snabdevanje hranom unutar zemlje, saopštio je danas Svetski program za hranu (WFP).

Krhko dvodnevno primirje zaustavilo je američke i izraelske napade na Iran, koji traju od 28. februara, ali nije smirilo sukobe u Libanu, gde Izrael napada militantni pokret Hezbolah, koji sarađuje sa Iranom, prenosi agencija Rojters (Reuters).

"Ono čemu svedočimo nije samo kriza raseljavanja, već brzo postaje kriza bezbednosti hrane", rekla je direktorka WFP Alison Oman.

Direktorka te agencije Ujedinjenih nacija (UN) upozorila je da je hrana u Libanu sve manje dostupna zbog rastućih cena i potražnje među raseljenim porodicama.

Povrće je poskupelo više od 20 odsto, a cene hleba 17 odsto od 2. marta, saopštio je WFP.

- Ono što sada vidimo je veoma zabrinjavajuća kombinacija: cene rastu, prihodi su poremećeni, a potražnja raste dok se raseljavanje mnogih porodica nastavlja - rekla je Oman.

Mnogi trgovci u područjima pogođenim sukobima u južnim delovima Libana tvrde da imaju manje od nedelju dana zaliha osnovnih namirnica, dodala je ona.

Mogućnost dostave pomoći u hrani u teško dostupna područja na jugu, koja se suočavaju sa teškim bombardovanjem izraelskih vazdušnih napada od 2. marta, postaje sve teža.

Deset konvoja WFP stiglo je na jug Libana kako bi pružili pomoć pogođenim stanovnicima, za koje se procenjuje da ih ima od 50.000 do 150.000.

- Ova eskalacija gura ranjive zajednice još bliže ivici - rekla je Oman, dodajući da se, zbog najnovije eskalacije, oko 900.000 ljudi širom Libana suočava sa prehrambenom nesigurnošću, koja može za se zaoštri.