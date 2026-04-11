U Irskoj su danas nastavljeni protesti poljoprivrednika i vozača kamiona zbog visokih cena goriva, koji traju već četiri dana.

Demonstranti su blokirali puteve koji vode ka rafinerijama i distributivnim objektima širom zemlje.

Predstavnici Vlade bi trebalo da se sastanu sa poljoprivrednicima i vozačima, kako bi razgovarali o krizi izazvanoj rastućim cenama benzina i dizela, dok sukobi na Bliskom istoku ograničavaju izvoz nafte iz tog regiona.

Organizatori su rekli da će otkazati koordinisane proteste ako vlada pristane na razgovar, ali nije jasno da li će i oni biti uključeni u razgovore.

Protesti su počeli u utorak, kada su kolone vozila blokirale najprometnije ulice u Dablinu i blokirale skladišta goriva koja snabdevaju polovinu zemlje.

Više od 100 benzinskih pumpi je ostalo bez goriva, a taj broj bi mogao da se do kraja dana petostruko poveća, preneo je javni servis RTE, pozivajući se na industrijske organizacije.

Foto: Brian Lawless/PA

Vlada je u četvrtak zatražila od vojske da ukloni vozila sa blokiranih puteva zbog zabrinutosti da bi protesti mogli da ometaju policiju, vatrogasce i hitnu pomoć u reagovanju na vanredne situacije.

Protesti su organizovani i pojedinačno u više različitih gradova širom Irske, sa zahtevom za daljim smanjenjem rastućih troškova goriva.

Vlada je prethodno odobrila niz mera za smanjenje cena goriva, uključujući privremeno smanjenje akciza, proširenje povraćaja novca za vozače kamiona i autobusa koji koriste dizel gorivo i produženje programa koji pomaže ljudima sa niskim prihodima da regulišu troškove grejanja.