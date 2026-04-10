Izraelski premijer Benjamin Netanjahu objavio je u ponedeljak da je izbacio Španiju iz Civilno-vojnog koordinacionog centra uspostavljenog kao deo primirja u Gazi. Centar je deo mirovnog plana od 20 tačaka bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa koji je bio osnova za primirje.

Odluka je usledila nakon oštrih kritika Španije zbog rata Izraela sa Iranom, njegove politike u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali, i njegove vojne kampanje u Libanu, koja je uključivala bombardovanja i invazije.

Netanjahu: „Neću tolerisati neprijateljstvo“

- Izrael neće ćutati pred onima koji nas napadaju. Španija je oklevetala naše heroje, vojnike Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), najmoralnije vojske na svetu - rekao je Netanjahu.

- Zato sam danas naredio uklanjanje španskih predstavnika iz koordinacionog centra u Kirijat Gatu, nakon što je Španija više puta stala na stranu Izraela - poručio je izraelski premijer.