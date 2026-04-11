Najveći mesečni porast cena goriva u SAD za poslednjih šest decenija doveo je do oštrog skoka inflacije u martu, što stvara krupne izazove borcima protiv inflacije u američkoj centralnoj banci, ali i jača političke glavobolje za Belu kuću.

Potrošačke cene u martu su u odnosu na one iz marta prošle godine porasle za 3,3 odsto, saopštilo je danas Ministarstvo rada SAD.

Februarski skok tih cena u odnosu na februar 2025. godine bio je samo 2,4 odsto, iz čega se vidi krupno povećanje između dva uzastopna meseca - najveće u poslednje gotovo četiri godine.

Ovo su prvi zvanični podaci o inflaciji koji prikazuju efekte američko-izraelsko-iranskog rata.

Rast cena goriva odraziće se na budžete mnogih domaćinstava čija su primanja osrednja i lošija, zbog čega će im biti teže da priušte druge potrepštine poput hrane, ili da plate stanarinu.

Drugi podaci pokazuju da se skok cena goriva još nije zvanično prelio na druge kategorije cena.

Veliko je sada pitanje koliko će naftni i gasni cenovni šok trajati i da li će voditi ka širem, dugotrajnijem skoku inflacije kakav se desio u proleće 2022. godine kao posledica invazije Rusije na Ukrajinu.

Ekonomisti za sada tvrde da nije verovatno da će se desiti rasprostranjen rast cena kao posle invazije, kada je inflacija u SAD dogurala i do devet odsto.

U ratu na Bliskom istoku na snazi je krhko primirje, ali se malo toga promenilo u Ormuskom moreuzu kroz koji u mirnodopska vremena protiču milioni barela nafte.