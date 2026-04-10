Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je izjavio za „Vašington Post“ da se američki ratni brodovi ponovo pune „najboljom municijom“ kako bi nastavili napade na Iran ako mirovni pregovori u Pakistanu propadnu, piše "Njujork post".

Tramp je govorio ubrzo nakon što se potpredsednik Džej Di Vens ukrcao u avion Vazduhoplovnih snaga broj 2 na putu za Islamabad , gde će mu se pridružiti specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner kako bi pregovarali o konačnom miru nakon što je u utorak postignut dvonedeljni prekid vatre.

- Saznaćemo za oko 24 sata. Uskoro ćemo saznati - rekao je Tramp u telefonskom intervjuu kada su ga pitali da li misli da će razgovori biti uspešni.

- U toku je resetovanje. Punimo brodove najboljom municijom, najboljim oružjem ikada napravljenim — čak i boljim nego što smo ranije radili, a uništili smo ih - rekao je Tramp.

„Ali mi punimo brodove. Punimo brodove najboljim oružjem ikada napravljenim, čak i na višem nivou nego što koristimo za potpuno uništenje.“ „A ako ne postignemo dogovor, koristićemo ih, i koristićemo ih veoma efikasno.“

Očekuje se da će Iran u pakistanskoj prestonici predstavljati ministar spoljnih poslova Abas Aragči, koji je u predratnim razgovorima insistirao da Iran ima neotuđivo pravo da obogaćuje uranijum, i predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf.

1/4 Vidi galeriju Abas Aragči Foto: Khalil Hamra/AP, Khaled Elfiqi/AP, VALENTIN FLAURAUD / AFP / Profimedia

- Imate posla sa ljudima za koje ne znamo da li govore istinu - rekao je Tramp za "Vašington Post".

- Nama je jasno da se rešavaju svog nuklearnog oružja, sve je nestalo. A onda izađu pred štampu i kažu: 'Ne, želeli bismo da obogaćujemo.' Pa ćemo saznati. - zaključio je Tramp.

Očekuje se da će se razgovori fokusirati na zahteve SAD da Iran preda procenjenih 450 kilograma duboko zakopanog obogaćenog uranijuma i da nastavi ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za međunarodni brodski prolaz.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Tramp je jasno stavio do znanja da je ponovno otvaranje moreuza za slobodan prolaz brodova od strane Irana ključna komponenta svakog sporazuma o prekidu vatre, iako je malo brodova prošlo kroz njega otkako su SAD prestale da bombarduju Iran.