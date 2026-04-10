Tragična nesreća dogodila se u jednom hotelu u Italiji, gde je dvanaestogodišnji dečak izgubio život zarobljen u filteru džakuzija.

Sve se dogodilo ujutru na Uskrs, u Penabiliju blizu Riminija, kada je dete ušlo u džakuzi, koji je radio sa aktiviranom funkcijom hidromasaže.

Pod nejasnim okolnostima, dečje stopalo se zaglavilo u usisnom otvoru objekta, zbog čega je ostalo zarobljeno pod vodom. Prema informacijama, dvanaestogodišnjak je ostao potopljen skoro pet minuta, dok osoblje hotela nije uspelo da isključi napajanje i deaktivira pumpu.

Spasioci su odmah pohitali na lice mesta, zatekli dete u kritičnom stanju i započeli reanimaciju. Lekari su uspeli da ožive maloletnika i odlučeno je da ga helikopterom prebace u bolnicu.

Dvanaestogodišnjak je intubiran i stavljen na mehaničku podršku, međutim, 9. aprila je proglašena moždana smrt.

Prema lokalnim medijima, roditelji deteta, Mauricio i Nikoleta, dali su saglasnost za doniranje organa. Istovremeno, razmatra se mogućnost sprovođenja obdukcije kako bi se u potpunosti razjasnili uzroci smrti.

Javno tužilaštvo je pokrenulo istragu o ubistvu iz nehata, a do sada nisu podignute optužnice protiv određenih pojedinaca.

Bazen i spa objekti su poslednjih dana ostali zatvoreni, dok se tehnički pregledi nastavljaju.