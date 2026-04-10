Ukrajinske snage su u noći između četvrtka i petka napale dve ruske naftne platforme u Kaspijskom moru, koje se koriste za snabdevanje vojske gorivom. Napadi su se dogodili skoro 1.000 kilometara od linije fronta.

Prema rečima Serhija Bračuka, portparola Ukrajinske dobrovoljačke armije, pogođene su stacionarne platforme otporne na led LSP-1 i LSP-2.

One se nalaze u naftnim poljima Jurija Korčagina i V. Grajfera u severnom delu Kaspijskog mora.

S obzirom na udaljenost od linije fronta, korišćeno oružje je moralo da prođe kroz treće zemlje ili je lansirano iz neotkrivenih prekomorskih baza.

Bračuk je rekao da su napadi bili usmereni na energetsku infrastrukturu koja podržava ratne napore Moskve.

Ukrajinski zvaničnici su potvrdili da ti objekti igraju ključnu ulogu u snabdevanju ruskih snaga gorivom i mazivima.

Niz napada na rusku naftnu industriju

Napad na kaspijske platforme je najnoviji u nizu neviđenih ukrajinskih napada na ruska naftna postrojenja u Baltičkom, Crnom i sada Kaspijskom moru.

Dogodio se neposredno pre uskršnjeg primirja koje su se dogovorile obe strane.

Procenjuje se da su napadi na baltičke luke koštali Moskvu skoro milijardu dolara prihoda od nafte za samo jednu nedelju, a ukrajinska spoljna obaveštajna služba tvrdi da Rusija nije uspela da poveća prihode od nafte uprkos ublažavanju američkih sankcija.

Kijev je ranije ciljao naftne platforme i ruske ratne brodove u Kaspijskom moru u decembru 2025. godine, a u januaru je u regionu potonuo brod pod iranskom zastavom za koji se sumnja da je prevozio oružje iz Irana u Rusiju.

Kirilo Budanov, šef Kancelarije predsednika Ukrajine i glavni pregovarač, rekao je da se napadi koriste za jačanje pozicije Kijeva u predstojećim pregovorima sa Moskvom.

Kirilo Budanov, šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zeleneskog

Krimske operacije

U sredu uveče, ukrajinski dronovi su takođe pogodili naftni terminal u okupiranoj Feodosiji na Krimu.

Robert Brovdi, komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema (USF), rekao je da je Kijev ciljao naftni terminal kao deo koordinisane operacije i da je pogođena infrastruktura za skladištenje goriva.

Partizanska grupa Ateš saopštila je da su njeni agenti prethodno izvršili izviđanje objekta i prosledili informacije ukrajinskim snagama, opisujući terminal kao ključno čvorište snabdevanja ruskih snaga na Krimu.

Glavna obaveštajna uprava Ukrajine (GUR) takođe je objavila da su njene specijalne snage uništile Slavjanin, poslednji ruski železnički trajekt u Kerčkom moreuzu, u noći sa nedelje na ponedeljak.

Prema GUR-u, Slavjanin je bio deo takozvanog Kerčkog trajektnog prelaza koji je snabdevao ruske trupe na okupiranom Krimu. Plovilo je prevozilo gorivo, maziva, oružje, municiju i vojnu opremu na poluostrvo.