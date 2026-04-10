Devojčica stara svega 4 godine teško je povređena kada je na nju nasrnuo pitbul!

Jezivi napad dogodio se pre tri dana u Valoni u Albaniji, a sigurnosne kamere zabeležile su uznemirujuće scene napada.

Na snimcima se vidi kako pitbul slobodno šeta ulicom, dok građani prolaze pored njega.

U sledećem trenutku vidi se kako se pas zaleće ka grupi u kojoj je i dete.

Pitbul je skočio na dete i izujedao je u predelu glave, pre nego što su uspeli da razjarenog psa odvoje od devojčice koja je vrištala.

Malena je u trenutku napada bila u pratnji bake i deke. Da prolaznici nisu reagovali munjevitom brzinom i silom odvojili psa, pitanje je šta bi se dogodilo sa detetom.

Dete je hitno prevezeno u bolnicu gde su joj sanirane povrede.

Lokalni mediji javljaju da je devojčica u međuvremenu puštena na kućno lečenje i da je u dobrom stanju. Da li će ostati trajne posledice, nije poznato.

Policija je privela vlasnika pitbula, 87-godišnjeg H. B. protiv kojeg je podignuta krivična prijava.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

