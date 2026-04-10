PITBUL ŠČEPAO DEVOJČICU ZA GLAVU (4), PA JE IZUJEDAO! Baka i deka bili nemoćni, prolaznici MUNJEVITO reagovali da spasu dete!
Devojčica stara svega 4 godine teško je povređena kada je na nju nasrnuo pitbul!
Jezivi napad dogodio se pre tri dana u Valoni u Albaniji, a sigurnosne kamere zabeležile su uznemirujuće scene napada.
Na snimcima se vidi kako pitbul slobodno šeta ulicom, dok građani prolaze pored njega.
U sledećem trenutku vidi se kako se pas zaleće ka grupi u kojoj je i dete.
Pitbul je skočio na dete i izujedao je u predelu glave, pre nego što su uspeli da razjarenog psa odvoje od devojčice koja je vrištala.
Malena je u trenutku napada bila u pratnji bake i deke. Da prolaznici nisu reagovali munjevitom brzinom i silom odvojili psa, pitanje je šta bi se dogodilo sa detetom.
Dete je hitno prevezeno u bolnicu gde su joj sanirane povrede.
Lokalni mediji javljaju da je devojčica u međuvremenu puštena na kućno lečenje i da je u dobrom stanju. Da li će ostati trajne posledice, nije poznato.
Policija je privela vlasnika pitbula, 87-godišnjeg H. B. protiv kojeg je podignuta krivična prijava.
