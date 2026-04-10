Muškarac u istočnoj Francuskoj optužen je da je svog devetogodišnjeg sina držao zaključanog u kombiju više od godinu dana.

Dečak je pronađen u ponedeljak nakon što su komšije u gradu Hagenbahu, u Alzasu, čule „zvuk deteta“ koji je dolazio iz kombija, koji je bio parkiran u zajedničkom delu stambene zgrade.

Ležao je go ispod ćebeta, na gomili smeća blizu ljudskog izmeta, neuhranjen i nesposoban da hoda zbog dugog boravka u istom položaju, rekao je državni tužilac.

Tokom ispitivanja, 43-godišnji otac je rekao da je dečaka držao u kombiju od novembra 2024. godine kako bi ga zaštitio od svoje 37-godišnje partnerke koja je „želela da dete smesti na psihijatrijsku negu“, rekao je tužilac.

Ime oca nije objavljeno.

Par je živeo u stambenoj zgradi sa dečakovom braćom i sestrama - njegovom dvanaestogodišnjom sestrom i desetogodišnjom polusestrom.

Dečak je policiji rekao da mu je otac dva puta dnevno donosio hranu i ostavljao mu flašice vode, prema pisanju lista „Le Parisien“.

Rekao je da je morao da mokri u plastične flaše i da vrši nuždu u kese za smeće, i da se poslednji put tuširao krajem 2024. godine.

Komšije su rekle policiji da je dečak izgleda iznenada nestao krajem te godine, ali da su od para saznali da je smešten na čuvanje.

Neki su rekli da su povremeno čuli buku u kombiju, ali da im je rečeno da je u pitanju mačka. Prema rečima oca, njegova partnerka nije znala da je dečak bio u kombiju.

Muškarac je optužen za „oduzimanje i proizvoljno pritvaranje maloletnika“, kao i za uskraćivanje odgovarajuće hrane i medicinske nege. Određen mu je pritvor.

Njegova partnerka je optužena za „nepružanje pomoći maloletniku u opasnosti“ i „neprijavljivanje zlostavljanja maloletnika“. Odobrena joj je uslovna kaucija.