Španija je spremna da radi na stvaranju zajedničke vojske Evropske unije „već sutra“ jer samo tada evropske „srednje sile“ mogu dobiti bezbednosni i odbrambeni značaj u današnjem svetu, rekao je španski premijer Pedro Sančez.

- Spremni smo da krenemo ka zajedničkoj evropskoj vojsci, ne za deset ili dve godine, već odmah. Već sutra, ako mogu tako da kažem - rekao je u Barseloni na forumu „Evropski puls“ posvećenom budućnosti Evrope.

Sančez smatra da stvaranje zajedničke vojske nije stvar izbora već nužnost s obzirom na aktuelne ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku, i tenzije u svetu.

- Evropsku uniju čine srednje sile u oblasti odbrane i bezbednosti i kao takvi možemo biti značajni samo ako izgradimo zajedničku vojsku - rekao je Sančez.

Napomenuo je da je to neophodno kako „drugi ne bi iskoristili“ ranjivost zemalja EU u ovoj oblasti.

Sančez prkosi Trampu

Španski socijalista je dao ove komentare usred krhkog primirja između SAD i Irana i izraelskog napada na Liban, u vreme kada Brisel ima mali uticaj na događaje tamo.

Španija je prethodno odbila zahtev američkog predsednika Donalda Trampa da poveća svoja ulaganja u kupovinu oružja na 5 procenata BDP-a, iznos koji je tražio od svih članica vojnog saveza NATO.

Madrid je takođe zatvorio svoj vazdušni prostor za američke avione koji bi mogli da učestvuju u napadu na Iran, a takođe je zabranio izvoz oružja u Izrael preko svojih luka, optužujući dve zemlje da vode ilegalni rat kršeći međunarodno pravo.

SAD i Izrael su kritikovali Španiju zbog ovoga, a Tramp joj je pretio trgovinskim sankcijama u martu.