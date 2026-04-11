Slušaj vest

Kit dugačak 12 metara nasukao se danas na plaži u Prefaju, u francuskom departmanu Loara Atlantik, nakon čega je pokrenuta operacija spasavanja koja nije urodila plodom, prenose francuski mediji. Operacija spasavanja, pokrenuta radi odvlačenja životinje nazad na more je obustavljena, naveo je centar za vatrogasne i spasilačke operacije, preneo je Figaro. Kako se navodi, kit ulješura bio je povređen, ali živ kada su vatrogasci stigli rano ujutru.

"Pokušana je operacija spasavanja, u kojoj su spasioci postavili kaiševe oko kita, ali se pokazala uzaludnom", objasnili su vatrogasci u vezi sa ovom situacijom koja se dogodila na velikoj plaži Erik Tabarli, nedaleko od mesta Pornik.

Mobilisani tim za spasavanje pokušao je da odvuče ulješuru na more svojim čamcem, ali u tome nije uspeo.

Opservatorija Pelagis, koja koordinira Nacionalnu mrežu za nasukane kitove, i predstavnik Francuske kancelarije za biodiverzitet (OFB) izašli su na lice mesta, naveo je Figaro.