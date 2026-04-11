Izrael i Liban će početi formalne mirovne pregovore u Vašingtonu u utorak, saopštili su u subotu izraelski i libanski zvaničnici.

Razgovori će početi sastankom između izraelskog ambasadora u Sjedinjenim Državama Jehiela Lajtera i njegove libanske koleginice Nade Hamadeh Moavad, preneo je Rojters.

Libansko predsedništvo je saopštilo da su dva zvaničnika razgovarala telefonom u petak i dogovorila sastanak u Stejt departmentu SAD kako bi razgovarali o deklaraciji o prekidu vatre i odredili datum za bilateralne razgovore koje posreduju SAD.

Izraelska ambasada u Vašingtonu saopštila je da će razgovori početi „formalni mirovni pregovori“, ističući da Izrael odbija da razgovara o prekidu vatre sa Hezbolahom.

Liban spreman za normalizaciju odnosa

Prekid napada u Libanu jedan je od uslova koje je Iran zahtevao u paralelnim razgovorima sa SAD zakazanim za ovaj vikend, napomenuo je Rojters.

Libanski predsednik Džozef Aun izrazio je spremnost da započne direktne pregovore sa Izraelom kako bi se zaustavili napadi nedelju dana nakon početka sukoba, čak dodajući da je spreman za normalizaciju odnosa.

Vlada u Tel Avivu je odbacila predlog, navodeći da je došao prekasno i da libanska vlada, koja deli cilj Izraela da razoruža Hezbolah, ne može da deluje protiv grupe bez rizika od građanskog rata.

Sjedinjene Američke Države i Iran su u utorak objavili prekid vatre. Oni uslovljavaju sprovođenje otvaranjem Ormuskog moreuza, odnosno prekidom vatre u Libanu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je u četvrtak objavio početak pregovora sa Libanom.