Predsednik SAD Donald Tramp čestitao je članovima posade misije "Artemis II" na uspešnom povratku na Zemlju nakon desetodnevnog preleta oko Meseca.

- Čitavo putovanje je bilo spektakularno, sletanje je bilo savršeno i, kao predsednik Sjedinjenih Država, ne mogu biti ponosniji! Radujem se što ću vas sve uskoro videti u Beloj kući. Ponovo ćemo to uraditi, a onda, sledeći korak, Mars! Predsednik DONALD Dž. TRAMP - napisao je Donald Tramp na Truth Social.

Posada u sastavu Rida Vajzmana, Kristine Koh, Viktora Glovera i kanadskog astronauta Džeremija Hansena sletela je kapsulom Orion spejskraft u Tihi okean kod obale San Dijega u 20.07 po istočnom vremenu, nakon ponovnog ulaska u atmosferu koji je trajao gotovo 15 minuta, preneo je NBC.

Letelica je sletela uspravno uz pomoć tri padobrana, a spasilačke ekipe su brzo stigle na mesto spuštanja.

Tokom misije astronauti su preleteli ukupno oko 1.126.540 kilometara i postavili novi rekord za najveću udaljenost koju su ljudi prešli od Zemlje - oko 406.769 kilometara, nadmašivši rekord posade misije Apolo 13.