Slušaj vest

U Islamabadu u Pakistanu danas bi trebalo da se održe pregovori između SAD i Irana sa ciljem postizanja trajnog mirovnog sporazuma zasnovanog na trenutnom krhkom primirju.

Delegaciju predvodi predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf, a u njoj su i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, sekretar Saveta odbrane Ali Akbar Ahmadijan i guverner Centralne banke Abdolnaser Hemati.

- Imamo dobre namere, ali ne verujemo - rekao je Galibaf nakon sletanja u Pakistan, prema američkom novinskom partneru BBC, CBS-u.

- Naše iskustvo u pregovorima sa Amerikancima uvek je bilo dočekano neuspehom i prekršenim obećanjima - nastavio je.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je juče da će se Ormuski moreuz uskoro ponovo otvoriti - sa ili bez saradnje Irana - i da su američki pregovarači prvenstveno fokusirani na to da osiguraju da Teheran ne može da dobije nuklearno oružje.

Na pitanje da li će sporazum uključivati i moreuz, Tramp je rekao da hoće.

- Da, ali to će se otvoriti automatski - odgovorio je, dodajući kasnije da veruje da će kanal biti otvoren „prilično uskoro“.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Galibaf kao potencijalni ključni igrač za Iran.

Galibaf, bliski prijatelj ubijenog komandanta snaga Kuds IRGC-a Kasema Sulejmanija, koji je bio uključen u nasilno gušenje protesta, pojavio se kao vodeći donosilac odluka u ratno vreme, dok su vodeći iranski zvaničnici eliminisani u izraelsko-američkoj kampanji protiv Irana, prenosi Times of Israel.

Iako stanje novog vrhovnog vođe ostaje nejasno, Galibaf se pojavio kao potencijalni ključni igrač za Iran.

Bivši komandant Iranske revolucionarne garde, Galibaf se istorijski predstavljao kao tvrdokorni pristalica, ali kao neko sa kim Zapad može da posluje.

„On je vruća opcija“, rekao je jedan zvaničnik američke administracije za Politiko. „On je jedan od najviših... ali moramo da ih testiramo i ne možemo žuriti sa tim.“

Međutim, drugi su doveli u sumnju ovu tvrdnju i nije jasno kakav uticaj Galibaf ima u Iranu.

1/5 Vidi galeriju Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i bivši gradonačelnik Teherana Foto: WAEL HAMZEH/EPA, IRANIAN STATE TV (IRIB) HANDOUT/IRANIAN STATE TV (IRIB)

Biografija Mohamada Bagera Galibafa

Rođen 1961. godine na severoistoku Irana, gospodin Galibaf je sin vlasnika trgovine.

Kao i mnogi mladići njegove generacije, pridružio se paravojnoj gardi tokom iransko-iračkog rata 1980-ih, brzo se penjući kroz činove.

Kao obučeni pilot, kasnije je služio kao načelnik vazduhoplovnih snaga Garde, a potom i kao načelnik iranske policije.

U procurelom snimku sastanka između gospodina Galibafa i pripadnika dobrovoljačkih snaga Basidž Garde, on je tvrdio da je naredio upotrebu vatrenog oružja protiv demonstranata 2003. godine.

„Želeo bih da Zapad promeni svoj stav prema Iranu i da mu veruje, i budite uvereni da u Iranu postoji stav da se pitanja unapređuju kroz dijalog“, rekao je za „Tajms“ 2008. godine.

Između 2005. i 2017. godine obavljao je funkciju gradonačelnika glavnog grada Teherana, tokom kojeg perioda suočio se sa optužbama za korupciju, uključujući i donaciju preko 3,5 miliona dolara (2,61 miliona funti) fondaciji koju vodi njegova supruga.

Kandidovao se na predsedničkim izborima 2005, 2013, 2017. i 2024. godine. Godine 2020. postao je predsednik iranskog parlamenta.

Blsike veze sa Modžtabom?

Navodno je imao bliske veze sa Modžtabom Hamneijem, koji je nedavno postao vrhovni vođa Irana nakon smrti svog oca.

„Kaže se da Mojtaba pomaže Galibafu kao savetnik, finansijer i pružalac političke podrške na visokom nivou. Njegova podrška i bliskost sa Galibafom navodno ostaje nesmanjena“, sugerisali su američki diplomati u depeši iz 2008. godine koju je objavio Vikiliks.

1/3 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia, MORTEZA NIKOUBAZL / Sipa Press / Profimedia

Moguće je da bi uspostavljanje Modžtabe Hamneija na mesto vrhovnog vođe moglo ojačati položaj gospodina Galibafa unutar iranske strukture moći.

Da li bi Galibaf mogao da razgovara sa Amerikancima?

To je ono što je objavio Politiko, a američki zvaničnici ga možda ističu kao pregovaračkog partnera.

Moguće je da će američki predsednik Donald Tramp tražiti iransku verziju vršioca dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodrigez, koja je zamenila svrgnutog lidera Nikolasa Madura.

Iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim, za koju se veruje da je bliska Islamskoj revolucionarnoj gardi, opisala je izveštaje u zapadnim medijima kao „političku bombu“ čiji je cilj da dovede lidere zemlje u nered.

„Galibaf je predstavljen kao strana u pregovorima kako bi se predstavila kontradiktorna i neujednačena slika Irana“, rekao je Tasnim.

„Pominjanje Kalibafovog imena je očigledno imalo za cilj stvaranje unutrašnjih podela unutar Irana i izazivanje sukoba među političkim snagama.“