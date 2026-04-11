Slušaj vest

Danas stupa na snagu uskršnje primirje koje je proglasio predsednik Rusije i vrhovni komandant ruske vojske Vladimir Putin.

Primirje počinje u 16 časova po ruskom vremenu i trajaće do kraja 12. aprila.

Ruskim snagama naloženo je da ostanu u pripravnosti kako bi sprečile eventualne provokacije protivničke strane tokom trajanja primirja.

- Snage treba da budu spremne da spreče bilo kakve provokacije neprijatelja, kao i bilo kakve agresivne akcije - navodi se u saopštenju Kremlja.

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski izjavio je u petak da će Ukrajina odgovoriti na prekid vatre na isti način.

Međutim, podsetimo, prošle godine za vreme uskršnjih praznika ukrajinska vojska je prekršila prekid vatre 4.900 puta.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je primirje za Uskrs humanitarnog karaktera jer se radi o svetom prazniku kako za Ruse, tako i za ukrajinski narod.

1/7 Vidi galeriju Dmitrij Peskov Foto: screenshot YT/kpru, EPA-EFE/VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT, EPA-EFE/SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN

On je ponovio da je Rusija zainteresovana za trajni i održivi mir, a ne za primirje.

- Taj mir može da nastupi danas, ako Zelenski donese odgovarajuću odluku i preuzme odgovornost. Mnogo puta smo o tome govorili - rekao je Peskov novinarima u petak.