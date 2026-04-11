Slušaj vest

Danas stupa na snagu uskršnje primirje koje je proglasio predsednik Rusije i vrhovni komandant ruske vojske Vladimir Putin.

Primirje počinje u 16 časova po ruskom vremenu i trajaće do kraja 12. aprila.

Ruskim snagama naloženo je da ostanu u pripravnosti kako bi sprečile eventualne provokacije protivničke strane tokom trajanja primirja.

- Snage treba da budu spremne da spreče bilo kakve provokacije neprijatelja, kao i bilo kakve agresivne akcije - navodi se u saopštenju Kremlja.

Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski izjavio je u petak da će Ukrajina odgovoriti na prekid vatre na isti način.

Međutim, podsetimo, prošle godine za vreme uskršnjih praznika ukrajinska vojska je prekršila prekid vatre 4.900 puta.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je primirje za Uskrs humanitarnog karaktera jer se radi o svetom prazniku kako za Ruse, tako i za ukrajinski narod.

Dmitrij Peskov

On je ponovio da je Rusija zainteresovana za trajni i održivi mir, a ne za primirje.

- Taj mir može da nastupi danas, ako Zelenski donese odgovarajuću odluku i preuzme odgovornost. Mnogo puta smo o tome govorili - rekao je Peskov novinarima u petak.

(Kurir.rs)

Ne propustitePlanetaUKRAJINSKI UDAR 1000 KILOMETARA OD LINIJE FRONTA! Pogođene KLJUČNE naftne platforme Rusije: Svi se pitanju odakle je izveden napad (VIDEO)
PlanetaDA LI JE KRAJ RATA BLIZU? Najbliži saradnik Zelenskog otkrio da Rusija i Ukrajina idu ka mirovnom sporazumu, ali oko jedne stvari se LOME KOPLJA
PlanetaPRVO PROLETE RUSI, A ONDA IRANSKE RAKETE POSTAJU UBITAČNO PRECIZNE! Ovako je Putin pomagao Teheranu: "Samo par dana pre nego što je AVAKS PREPOLOVLJEN..."
PlanetaRUSIJA ZAPRETILA BALTIČKIM DRŽAVAMA: "Zemlje koje dozvoljavaju tranzit ukrajinskih dronova preko svoje teritorije izlažu se ozbiljnim rizicima"!
