Slušaj vest

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei se još uvek oporavlja od teških povreda lica i nogu zadobijenih u vazdušnom napadu u kojem je poginuo njegov otac na početku rata, rekle su za Rojters tri osobe bliske njegovom užem krugu.

Hamneijevo lice je bilo unakaženo u napadu na kompleks vrhovnog vođe u centru Teherana, a pretrpeo je i značajne povrede jedne ili obe noge, navode sva tri izvora.

Modžtaba Hamnei

Pedesetšestogodišnjak se ipak oporavlja od rana i ostaje mentalno bistar, prema rečima ljudi koji su tražili anonimnost kako bi razgovarali o osetljivim pitanjima.

On učestvuje u sastancima sa visokim zvaničnicima putem audio konferencija i angažovan je u donošenju odluka o važnim pitanjima, uključujući rat i pregovore sa Vašingtonom, kažu dvojica od njih.

Pitanje da li Hamneijevo zdravlje dozvoljava da vodi državne poslove postavlja se u trenutku najveće opasnosti za Iran u poslednjih nekoliko decenija, kada danas u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu počinju mirovni pregovori sa Sjedinjenim Državama sa visokim ulozima.

Islamabad pred pregovore o primirju između Amerike i Irana

Izjave ljudi bliskih Hameneijevom užem krugu pružaju najdetaljniji opis stanja vođe u poslednjih nekoliko nedelja. Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi njihove opise.

Današnje pregovore Irana i SAD u Islamabadu možete pratiti uživo u našem BLOGU.

(Kurir.rs/Rojters)

