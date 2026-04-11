Američke obaveštajne agencije su saznale da se Kina sprema da isporuči nove sisteme protivvazdušne odbrane Iranu u narednih nekoliko nedelja, prema tri izvora upoznata sa najnovijim procenama.

Ovaj potez bi bio provokativan s obzirom na to da je Peking tvrdio da je pomogao u posredovanju u krhkom primirju koje je ranije ove nedelje zaustavilo rat između Irana i SAD.

Pored toga, predsednik Donald Tramptrebalo bi da poseti Kinu početkom sledećeg meseca radi razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, izveštava CNN.

Obaveštajne službe takođe sugerišu da Iran možda koristi primirje kao priliku da obnovi svoje zalihe određenih sistema naoružanja uz pomoć ključnih stranih partnera.

Dva izvora su rekla CNN-u da postoje naznake da Peking radi na preusmeravanju pošiljki preko trećih zemalja kako bi prikrio njihovo pravo poreklo.

Peking navodno šalje prenosive sisteme protivvazdušne odbrane

Sistemi koje Peking sprema da pošalje su sistemi protivvazdušne odbrane koji se lansiraju sa ramena, poznati kao MANPADS, rekli su izvori.

Takvi sistemi su predstavljali asimetričnu pretnju američkim vojnim avionima na malim visinama tokom petonedeljnog rata i mogli bi ponovo postati takvi ako se primirje provali.

Kina: „Neosnovane optužbe“

Portparol kineske ambasade u Vašingtonu rekao je: „Kina nikada nije snabdevala oružjem nijednu stranu u sukobu; informacije o kojima je reč su netačne.“

„Kao odgovorna velika sila, Kina je dosledno ispunjavala svoje međunarodne obaveze. Pozivamo američku stranu da se uzdrži od iznošenja neosnovanih optužbi, zlonamernih veza i senzacionalizma. Nadamo se da će relevantne strane učiniti više kako bi pomogle u smirivanju tenzija“, dodao je.

Ranije ove nedelje, portparol ambasade je za CNN rekao da od početka rata između SAD, Izraela i Irana, Peking „radi na postizanju prekida vatre i okončanju sukoba“.

Eskalacija podrške uprkos primirju

Tramp je na konferenciji za novinare u ponedeljak sugerisao da je lovac F-15, oboren iznad Irana prošle nedelje, pogođen „ručnim raketnim sistemom sa ramena, raketom sa toplotnim navođenjem“.

Iran je rekao da je koristio „novi“ sistem protivvazdušne odbrane da bi oborio avion, bez pružanja dodatnih detalja.

Nije bilo jasno da li je sistem kineske proizvodnje.

Isporuka PZRK Iranu označila bi eskalaciju kineske podrške zemlji otkako su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli zajedničku vojnu kampanju u februaru.

Kineske kompanije su nastavile da prodaju Iranu sankcionisanu tehnologiju dvostruke namene koja omogućava Iranu da nastavi sa proizvodnjom oružja i poboljšanjem navigacionih sistema, rekli su izvori, ali bi direktan transfer sistema naoružanja od strane kineske vlade predstavljao novi nivo pomoći.

Strateška igra Pekinga

Očekuje se da će se Tramp sastati sa Sijem sledećeg meseca u Pekingu, a Bela kuća je u sredu saopštila da se vode razgovori na visokom nivou između SAD i Kine dok su pregovarali o prekidu vatre sa Iranom ranije ove nedelje.

Jedan izvor upoznat sa obaveštajnim podacima rekao je da Kina ne vidi stratešku vrednost u otvorenom ulasku u sukob i pokušaju da zaštiti Iran od SAD i Izraela, što zna da bi bilo nemoguće.

Umesto toga, Peking pokušava da se pozicionira kao stalni prijatelj Irana - od čije nafte zavisi - dok ostaje spolja neutralan kako bi mogao da održi svoju sposobnost da porekne da je rat završen.

Izvori su rekli da bi Kinezi takođe mogli da tvrde da su sistemi protivvazdušne odbrane odbrambene, a ne ofanzivne prirode, što bi razlikovalo njihovu podršku od Rusije.

Moskva, kako je izvestio CNN, pružala je podršku iranskom režimu tokom celog rata u vidu razmene obaveštajnih podataka, što je pomoglo Iranu da proaktivno cilja američke snage i sredstva na Bliskom istoku.

Odnosi Teherana sa Kinom i Rusijom

Iran odavno ima uspostavljene vojne i ekonomske odnose sa Kinom i Rusijom.