U svetu u kojem se religija, geopolitika i globalna moć prepliću, nastaje prostor u kojem granica između vere i uticaja postaje sve nejasnija.

Pokret Habad-Lubavič decenijama gradi mrežu širom sveta, od Vašingtona do Moskve, povezujući različite centre moći i uticaja. Ta mreža se često posmatra kao duhovna, ali i kao struktura sa značajnim društvenim i političkim uticajem iza zatvorenih vrata. Prisustvo i pristup centrima vlasti na istoku i zapadu dodatno otvara pitanje njene uloge u savremenim globalnim odnosima.

O ovim temama u emisiji "Puls Srbije vikend", kod voditeljke Krune Une Mitrović. govorili su: Milan Vilić, analitičar, Dejan Lučić, stručnjak za geopolitiku i profesor doktor Miloš Dimitrijević, doktor energetske i korporative bezbednosti.

Tramp i mesijanska tumačenja političke podrške Izraelu

Predsednik Donald Tramp veruje da je podrška Izraelu preduslov za drugi dolazak Hrista. Postavlja se pitanje kako objasniti fenomen da konzervativni evangelisti u Trampu, čiji život i politika nisu u potpunosti u skladu sa biblijskim postulatima, vide „novog Kira“, lidera koga je Bog izabrao da spasi Izrael.

- To je svakako neka vrsta hiperbolisanja njegovog autoriteta ili imidža koji bi on možda želeo da napravi sam od sebe. S druge strane, on nije nikakav mesija, nikakav Kir. U pitanju je podrška Izraelu koja je samo deklarativna, i moram da vam kažem da imam vrlo pouzdane informacije da je to podrška sa ograničenim rokom trajanja. I evo šta se sada dešava na Bliskom istoku - imamo potpisano primirje između SAD, Izraela i Irana. Izrael ne odustaje od toga, pa bombarduje Liban, dakle na neki način krši primirje koje verovatno nije ni potpisano. Ali ono što je sledeći korak Sjedinjenih Američkih Država jeste da povuče podršku Izraelu na jedan perfidan način, da se izmakne iz Ormuskog moreuza i da izađe iz rata kao pobednik“, kaže Dimitrijević i dodaje:

- Što se tiče Habadovog delovanja, oni su kabalistički, mistični jevrejski pokret, međutim vremenom su se pretvorili u aktivnu podršku cionistima. Stvaranjem Izraela mi imamo jedan svetski pravni, međunarodni presedan koji dovodi do toga da taj mistični religijski pokret počinje da podržava cioniste u smislu očuvanja jevrejske zajednice i jevrejske države.

Religija i politika u centru moći

Čuvene su fotografije lidera verskih pokreta na Trampovim ramenima u Ovalnom kabinetu, dok se mole za njegov uspeh u Iranu. Postavlja se pitanje da li su to bile samo molitve ili i deo šireg političkog dogovaranja, uključujući i odluku o premeštanju ambasade u Jerusalim.

- Ti hrišćanski cionisti koji podržavaju Trampa podržavaju svakoga ko će da učini Izrael velikim. Međutim, glavna organizacija je Habad. Ali Jevreji su izuzetno pametni, pa stalno kopiraju isti sistem. Ljudi koji rade za Habad su harizmatični i rade u parovima, muž i žena. Šalju ih u Kazahstan, u Azerbejdžan, i ta organizacija je u stvari subverzivno-špijunska organizacija kojoj se na vrhu nalazi neko iz porodice Rotšild u Londonu. Oni novcem rade ono što treba u državama u kojima deluju - kaže Lučić.

Dugoročna strategija organizacije Habad

Koliki je uticaj Habadovih mreža na američku spoljnu politiku, uključujući i moguće veze sa političkim porodicama, ostaje predmet tumačenja.

- Oni su napravili izuzetno kvalitetnu mrežu, jednu postavku koju je jako teško razgraditi. Čak i ako neki segment bude otkriven ili oslabljen, sistem ne pada - kaže Vilić i dodaje:

- Njihova kultura nalaže da njihova deca u 95% slučajeva moraju da završe fakultet. Ta matrica koju su usvojili pre mnogo vekova, da je znanje moć, dosledno se primenjuje u njihovim porodicama. Jer ne može se ući u ovako kompleksne procese bez visokog nivoa obrazovanja.

