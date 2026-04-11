Slušaj vest

Iran je, prema satelitskim snimcima i izveštaju Instituta za nauku i međunarodnu bezbednost (ISIS) iz Vašingtona, dodatno utvrdio ulaze u nuklearni kompleks u Isfahanu, usred sve većih tenzija i strahova od mogućeg kopnenog napada SAD ili Izraela radi zaplene zaliha visoko obogaćenog uranijuma.

Na snimcima se vidi da su tri ulaza u tunelski deo kompleksa blokirana zemljanim nasipima, gomilama ruševina i zaštitnim ogradama.

Prema navodima analitičara, radovi su počeli sredinom marta ili kasnije, a cilj im je da se oteža i uspori eventualni prodor na lokaciju.

Iako su prepreke relativno jednostavne, ocenjuje se da bi napadačima oduzele dragoceno vreme i povećale izloženost iranskoj raketnoj vatri.

1/3 Vidi galeriju Satelitski snimci nuklearnog kompleksa u Isfahanu Foto: Telegraph.co.uk

Prema procenama, u Isfahanu se nalazi oko 400g obogaćenog uranijuma

Procene govore da se u Isfahanu nalazi značajan deo iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma – ukupno oko 400 kg, od čega bi najmanje polovina mogla biti skladištena upravo u ovom kompleksu.

Oko 200 kg tog materijala, kako se navodi, dovoljno je za izradu više nuklearnih oružja, zbog čega se Isfahan smatra jednom od ključnih tačaka iranskog nuklearnog programa, uz Fordo i Natanz.

1/3 Vidi galeriju Iranska Pijuk planina u blizini nuklearnog postrojenja Natanz Foto: Printscreen/Youtube, Satellite image ©2026 Vantor

Kako bi izgledala kopnena operacija?

Stručnjaci upozoravaju da bi bilo kakva kopnena operacija zaplene bila izuzetno složena i rizična.

Ona bi zahtevala ulazak na duboko utvrđenu lokaciju, uklanjanje zemlje i prepreka te rad pod stalnom pretnjom napada.

Tokom takve operacije, iranske snage bi verovatno pokušale da ciljaju trupe koje bi morale da ostanu iznad zemlje i na otvorenom prostoru.

U prethodnim sukobima pominje se i da su američki bombarderi B-2 koristili bombe za uništavanje bunkera na drugim lokacijama, poput Forda, što je moglo ozbiljno oštetiti infrastrukturu i centrifuge.

1/7 Vidi galeriju Američki bombarder B-2 Foto: Shutterstock

Međutim, ostaje nejasno gde su u tim operacijama završile sve zalihe obogaćenog uranijuma, pa postoji mogućnost da je deo materijala premešten u Isfahan pre eskalacije.

Dodatnu zabrinutost izazivaju i satelitski snimci koji su zabeležili kamione kako dopremaju kontejnere u kompleks, uključujući 18 plavih kanistera, što je dodatno podstaklo sumnje o premeštanju ili preraspodeli materijala.

Od tada su ulazi dodatno ojačani, a uvedene su i nove šikane i potpunija kontrolna infrastruktura.

Diplomatski pregovori

Istovremeno, SAD i Izrael razmatraju različite pristupe situaciji.

Pominju se diplomatski pregovori i dogovor o uklanjanju ili međunarodnoj kontroli uranijuma, ali i mogućnost vojnih udara ako sporazum ne bude postignut.

Američki zvaničnici su nagovestili i potencijalnu saradnju sa Iranom u vezi sa nuklearnim materijalom, dok izraelsko rukovodstvo naglašava da će sprečiti nuklearnu pretnju čak i vojno, ako bude potrebno.