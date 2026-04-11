Snimci pokazuju kako su se astronauti misije "Artemis II" mučili da hodaju nakon povratka na Zemlju i sletanja u Tihi okean, posle svoje istorijske desetodnevne misije oko Meseca i dalje nego što je ikada ranije putovala ljudska posada.

Svemirska letelica Orion ušla je u atmosferu velikom brzinom od oko 40.000 kilometara na sat, a zatim bezbedno sletela kod obale San Dijega u Kaliforniji.

Nakon sletanja, posada je izvučena iz kapsule i helikopterom prebačena na američki brod USS Džon P. Murta, gde su ih dočekali članovi spasilačkog tima i zvaničnici NASA-e.

Efekat ponovnog prilagođavanja gravitaciji

Četvoročlana posada — astronauti NASA-e Rid Vajzman, Viktor Glover i Kristina Koh, zajedno sa kanadskim astronautom Džeremijem Hansenom — uspešno je završila misiju, ali su po povratku na Zemlju imali vidljive poteškoće sa kretanjem.

Na snimcima se vidi da su se teturali, gubili stabilnost i morali da se oslanjaju na pomoć osoblja sa obe strane kako bi mogli da hodaju.

Razlog za to je poznat kao efekat ponovnog prilagođavanja gravitaciji.

Nakon više od devet dana u mikrogravitaciji, telo astronauta se privikava na stanje bestežinskog stanja, pa po povratku na Zemlju dolazi do privremenog poremećaja ravnoteže, dezorijentacije i slabije kontrole pokreta.

U prvih nekoliko sati česti su vrtoglavica, mučnina, pa čak i osećaj nesvestice.

Zbog toga je medicinsko osoblje bilo spremno da po potrebi koristi invalidska kolica, ali je posada u ovom slučaju uspela da ostane na nogama uz pomoć pratnje.

Iako su neki astronauti delovali sigurnije od drugih, svi su pokazali znakove nestabilnosti u prvim minutima nakon izlaska iz kapsule.

Stručnjaci objašnjavaju da se vestibularni sistem unutrašnjeg uha, koji upravlja ravnotežom, mora ponovo „naučiti“ da funkcioniše u gravitaciji, što može potrajati od nekoliko sati do nekoliko dana.

Što je duži boravak u svemiru, to su efekti izraženiji, uključujući i privremeni gubitak osećaja za položaj udova i koordinaciju.

Ipak, u slučaju misije Artemis II, posledice su bile prolazne.