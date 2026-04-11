Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas, dok se razgovori sa Iranom nastavljaju u Pakistanu, da veliki broj praznih tankera za prevoz nafte putuje ka Sjedinjenim Državama radi utovara nafte i gasa.

„Ogroman broj potpuno praznih tankera za naftu, neki od najvećih na svetu, sada putuju u Sjedinjene Države da bi utovarili najbolju i „najslađu“ naftu i gas od svih na svetu. Imamo više nafte nego sledeće dve najveće naftne ekonomije zajedno, i to je veći kvalitet“, objavio je Tramp na Truth Social-u.

Njegova objava dolazi u trenutku kada se visoki američki i iranski zvaničnici sastaju sa pakistanskim posrednicima u Islamabadu u subotu, dok Teheran postavlja svoje crvene linije.

Vašington mora da ih prihvati pre nego što se održe direktni pregovori o okončanju njihovog šestonedeljnog rata, zahtevao je Teheran. Tramp je ranije ove nedelje rekao da Iran ne bi trebalo da naplaćuje takse tankerima koji prolaze kroz blokirani Ormuski moreuz, koji je izazvao najgori poremećaj globalnog snabdevanja energijom u istoriji, javio je Rojters.

Napad na saveznike

Tramp je kasnije ponovo objavio na Truth Social-u.

Lažni mediji su potpuno izgubili kredibilitet – ne da su ga ikada i imali. Zbog svog masovnog sindroma Trampove demencije (ponekad nazvanog TDS!), vole da kažu da Iran „pobeđuje“, kada zapravo svi znaju da gube – i to veliko!

Njihova mornarica je uništena, njihovo vazduhoplovstvo je uništeno, njihova protivvazdušna odbrana praktično ne postoji, njihovi radari su onesposobljeni, njihove fabrike raketa i dronova su uglavnom sravnjene sa zemljom, zajedno sa raketama i dronovima, i što je najvažnije, njihovi dugogodišnji „vođe“ više nisu sa nama – hvala Bogu! Jedino na šta još mogu da računaju je pretnja da će brod naleteti na jednu od njihovih morskih mina, a, inače, svih 28 njihovih brodova za postavljanje mina takođe je završilo na dnu mora.“

Sada počinjemo proces čišćenja Ormuskog moreuza kao uslugu zemljama širom sveta, uključujući Kinu, Japan, Južnu Koreju, Francusku, Nemačku i mnoge druge.

„Neverovatno, nemaju hrabrosti ni volje da sami obave posao. Zanimljivo je, međutim, da prazni tankeri iz brojnih zemalja već plove ka Sjedinjenim Državama da bi se tamo napunili naftom“, objavio je Tramp.