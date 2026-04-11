Slušaj vest

Nekoliko ratnih brodova američke mornarice prošlo je danas kroz Ormuski moreuz, potvrdio je američki zvaničnik. Ovaj potez, koji nije bio koordinisan sa Iranom, označava prvi prolazak američkih ratnih brodova kroz moreuz od početka rata, javlja Aksios .

Prema izvorima, cilj operacije bio je da se poveća poverenje trgovačkih brodova da nastave plovidbu. Operacija je izvedena u vreme kada u Pakistanu počinju mirovni pregovori između dve strane. „Ovo je operacija čiji je cilj osiguranje slobode plovidbe u međunarodnim vodama“, rekao je američki zvaničnik.

Iran: Američki razarač se povlači iz Ormuskog moreuza posle upozorenja

Iran je, s druge strane, objavio da se američki razarač povukao iz Ormuskog moreuza nakon što je dobio strogo upozorenje. Prema iranskim izjavama, oružane snage su posmatrale kretanje ratnog broda iz luke Fudžejra i o tome obavestile svoju pregovaračku delegaciju, piše Tasnim.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Teheran je potom, preko pakistanskog posrednika, saopštio da će razarač biti ciljan u roku od 30 minuta ako nastavi da plovi ka moreuzu. Ubrzo nakon toga, američki brod je prestao da se kreće, a zatim se okrenuo, što je iranska strana pripisala njegovoj odlučnoj reakciji i prenetim upozorenjima.

Ključna tačka prekida vatre

Ponovno otvaranje moreuza je ključna klauzula u sporazumu o prekidu vatre između SAD i Irana. Uski plovni put kod južne obale Irana je ključan za normalno funkcionisanje globalne ekonomije.

Međutim, u danima nakon što je proglašeno primirje, vrlo malo brodova je prošlo kroz moreuz. Američki zvaničnik je ranije ove nedelje priznao da brodovi nisu prolazili zbog iranskog zastrašivanja.