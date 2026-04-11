Slušaj vest

Iranska delegacija izložila je posrednicima svoje "crvene linije" u mirovnim pregovorimasa Sjedinjenim Američkim Državama, koje se odnose na Ormuski moreuz, oslobađanje zamrznute imovine Irana, isplatu ratne odštete i primirje koje će se sprovoditi u celom regionu Bliskog istoka, prenosi danas iranska državna televizija.

Zahtevi Teherana, koji su preneti pakistanskom premijeru Šehbazu Šarifu, uključuju priznanje iranske vlasti nad Ormuskim moreuzom, gde Iran ima za cilj da naplaćuje tranzitne takse i kontroliše pristup, a u zahteve je uključeno i primirje u Libanu.

Portparolka iranske vlade Fatemeh Mohadžerani je na državnoj televiziji rekla da će iranska delegacija pregovarati sa SAD u Islambadu "sa prstom na okidaču".

1/10 Vidi galeriju Rat Amerike i Izraela protiv Irana Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Khalil Hamra/AP

"Iako smo otvoreni za razgovore, takođe smo potpuno svesni nedostatka poverenja. Stoga, iranski diplomatski tim ulazi u ovaj proces sa maksimalnim oprezom", kazala je Mohadžerani.

Prema saopštenju kabineta pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, američka delegacija koju predvodi potpredsednik SAD Džej Di Vens i iranska delegacija koju predvodi predsednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf sastali su se sa Šarifom, kome su preneli svoje zahteve za postizanje trajnog mira.

Iranski i pojedini svetki mediji javili su ranije danas da su u Islamabadu počeli trilateralni pregovori Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana.

Deset tačaka

Predloženi iranski okvir, kako su ga opisali iranski zvaničnici, sastoji se od deset tačaka. Iran traži garancije neagresije, kontinuiranu kontrolu nad Ormuskim moreuzom i priznanje svog prava na obogaćivanje uranijuma. Takođe zahteva ukidanje svih primarnih i sekundarnih sankcija SAD, povlačenje rezolucija Saveta bezbednosti UN protiv Irana, kao i rezolucija Odbora guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Lista zahteva uključuje isplatu odštete Iranu, povlačenje američkih borbenih snaga iz regiona i prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban.