Slušaj vest

Najveća poznata zajednica divljih šimpanzi u Ugandi, u Nacionalnom parku Kibale, podelila se u dve grupe koje su od 2018. godine u dugotrajnom i nasilnom sukobu, navode istraživači u studiji objavljenoj u časopisu "Science".

Istraživači koji prate grupu Ngogo šimpanzi navode da je od početka sukoba zabeleženo najmanje 24 nasilna napada, u kojima je ubijeno 17 mladunaca i najmanje sedam odraslih mužjaka, dok se pretpostavlja da je stvarni broj žrtava i veći, preneo je BBC.

Najveća poznata svetska grupa divljih šimpanzi se podelila i poslednjih osam godina je u žestokom „građanskom ratu“, prema istraživačima.

Kako prenosi istraživački tim predvođen antropologom Aronom Sandelom, nekada zajednica od oko 200 jedinki, koja je godinama funkcionisala kao jedinstvena grupa, postepeno se podelila na dve frakcije koje su počele da se međusobno izbegavaju, a zatim i napadaju.

Naučnici navode da su ključni faktori za eskalaciju sukoba bili smrt više odraslih jedinki, promena alfa mužjaka i respiratorna epidemija 2017. godine, koja je dodatno narušila društvenu strukturu grupe.

Istraživači ističu da su šimpanze izrazito teritorijalne i da formiranje rivalskih grupa može da dovede do intenzivnog nasilja, uključujući smrtonosne napade, čak i između ranije blisko povezanih jedinki.