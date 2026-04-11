Ukrajinske snage izvele su napad na Kursku oblast tokom vaskršnjeg primirja, a u udaru na benzinsku pumpu u Lgovu povređene su tri osobe, među njima i jednogodišnje dete, saopštio je gubernator regiona Aleksandar Hinštejn.

Prema njegovim rečima, dete je zadobilo gelersku povredu glave, a u napadu su povređeni i njegova majka i jedan muškarac, koji su prevezeni u bolnicu.

Hinštejn je naveo da je napad izveden posle 16 časova, odnosno posle stupanja na snagu primirja.

U Šebekinu, Belgorodska oblast, muškarac je zadobio traumu pošto je dron udario u automobil. U Grajvoronu je žena povređena nakon što je dron detonirao.

Predsednik Rusije Vladimir Putin u četvrtak je naložio ministru odbrane Andreju Belousovu i načelniku Generalštaba Valeriju Gerasimovu da se tokom proslave Vaskrsa obustave borbena dejstva na svim pravcima specijalne vojne operacije.