U subotu je u zabavnom parku Prater u Beču došlo do incidenta na poznatom „Bečkom toboganu“ (Wiener Hochschaubahn), koji je šire poznat kao „Zwergerlbahn“ („Železnica patuljaka“). Jedan od vagona je iskočio iz šina, a nekoliko putnika je tom prilikom povređeno. Prema navodima operatera, uzrok nesreće nije tehničke prirode, već je posledica ljudske greške, prenosi bečki list Kurier.

Dve žene, obe stare 63 godine, prevezene su kolima hitne pomoći u bolnicu, najverovatnije zbog nagnječenja. Još troje putnika — dve žene od 39 godina i muškarac star 46 godina — dobili su prvu pomoć na licu mesta i nisu morali na bolničko lečenje.

Operater je kao uzrok naveo ljudski faktor. Kako su objasnili, „zbog pogrešne procene vozača, voz se pre kraja vožnje kretao prevelikom brzinom“. Pošto hitna kočnica nije aktivirana, prvi vagon je iskočio iz šina. Vozač se, u skladu sa pravilima, nalazio u drugom vagonu.

U trenutku nesreće u vagonima nije bilo dece. Operateri su odmah reagovali i pokrenuli hitne mere spasavanja.

„Ističemo da je ovaj nesrećni događaj izazvan ljudskom, a ne tehničkom greškom“, saopštili su, uz želju da se svi povređeni što pre oporave.

Policija je prijavu primila oko 12.15 časova, dok je intervencija policije i spasilačkih službi završena oko 13.30.

Tačan uzrok nesreće još uvek nije zvanično potvrđen. Ipak, portparol policije Markus Ditrih izjavio je da za sada ne izgleda da je u pitanju nemar treće strane.

„Zwergerlbahn“ važi za jedan od najstarijih aktivnih rolerkostera na svetu. Izgrađen je u periodu od 1948. do 1950. godine i predstavlja jednu od retkih očuvanih starih atrakcija u bečkom Prateru. Njime upravlja porodična firma, a konstrukcija je ostala u izvornom obliku — drvena, sa klasičnim šinama i kočničarem koji se vozi u samom vozu.