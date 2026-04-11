Slušaj vest

Izraelske odbrambene snagebacile su oko 18.000 bombi na Iran tokom više od pet nedelja rata, prema podacima koje su objavili izraelski mediji, a koje je u subotu potvrdio vojni portparol. Podaci, koje su prvi objavile novine Tajms of Izrael i drugi mediji, pokazuju da je Izrael izveo više od 1.000 talasa vazdušnih napada. Dodatni detalji o vrsti i veličini municije nisu objavljeni.

Iran je zauzvrat ispalio oko 650 balističkih raketa, navodi se u izveštajima, uz napomenu da je više od polovine bilo opremljeno bojevim glavama kasetne municije.

Više od 7.000 povređenih

Prema izraelskim podacima, u iranskim napadima je poginulo 20 civila, dok su na Zapadnoj obali ubijena četiri Palestinca. Više od 7.000 ljudi je povređeno, saopštilo je izraelsko ministarstvo zdravlja.

Izraelska vojska je saopštila da je izvela više od 10.800 pojedinačnih udara na 4.000 meta u Iranu, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, lansirne sisteme raketa, postrojenja za proizvodnju oružja, nuklearna postrojenja, štabove i komandne strukture.

Foto: Mohammed Mohsin Ali/Shutterstock

Kasetna municija pogodila naselja

Najmanje 16 raketa sa konvencionalnim bojevim glavama, od kojih je svaka nosila nekoliko stotina kilograma eksploziva, pogodilo je stambena područja u Izraelu, uzrokujući značajnu štetu, objavio je list „Tajms of Izrael“. U oko 50 incidenata, iranske rakete kasetne municije pogodile su naseljena područja, uzrokujući stotine odvojenih mesta udara.

Izrael je saopštio da je uništio ili onesposobio 60 odsto svojih procenjenih 470 lansera balističkih raketa. Na početku rata, verovalo se da Iran ima oko 2.500 balističkih raketa, ali obaveštajni podaci sada ukazuju da je još oko 1.000 sposobno da dosegne Izrael.

Više od 3.000 mrtvih

Iran je prijavio više od 3.000 smrtnih slučajeva u sukobu koji je izbio 28. februara. Norveška organizacija za ljudska prava (Human Rights Watch) procenila je da je u ratu poginulo najmanje 7.650 ljudi, uključujući 1.030 civila. Više od 125.000 civilnih objekata u Iranu je oštećeno ili uništeno u izraelskim i američkim napadima, prema podacima Crvenog polumeseca.