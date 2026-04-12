Stotine putnika doživelo je neprijatno iskustvo kada se na brzi voz Intersiti ekspres (ICE), koji je saobraćao na relaciji od Berlina ka Lajpcigu, srušio nadzemni dalekovod. Prema zvaničnim informacijama koje je saopštio portparol nemačke železnice Dojče ban, u ovoj nesreći su lakše povređena dva putnika.

Incident se dogodio oko 11.25 sati u blizini mesta Cahn, kada je iz za sada neutvrđenih razloga došlo do pucanja nadzemnih instalacija koje su pale direktno na kompoziciju voza. U trenutku nesreće u vagonima se nalazilo oko 600 putnika.

Prekid saobraćaja i evakuacija

Portparol Dojče bana potvrdio je za medijsku kuću RBB da je saobraćaj na ovoj veoma prometnoj deonici odmah obustavljen. Voz je ostao blokiran na otvorenoj pruzi, a stručne ekipe i hitne službe su brzo izašle na teren kako bi osigurale lokaciju i pružile pomoć putnicima.

Povređenim putnicima je ukazana medicinska pomoć na licu mesta, a prema prvim izveštajima, reč je o lakšim povredama zadobijenim usled naglog kočenja ili krhotina nakon pada instalacija.

Značajna kašnjenja na mreži

Zbog oštećenja elektro-mreže i zaustavljenog voza, železnički saobraćaj između Berlina i Lajpciga je u potpunom prekidu. Dojče ban je upozorio putnike na značajna kašnjenja i otkazivanja polazaka, dok se ne završi uklanjanje kvara i provera bezbednosti šina.