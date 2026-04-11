AMERIČKA MORNARICA ČISTI MINE U ORMUSKOM MOREUZU: Dva razarača počela da uklanjaju projektile radi nesmetanog protoka trgovine
Dva razarača američke mornarice počela su da čiste mine u Ormuskom moreuzu, jer je nekim brodovima i dalje blokiran prolaz kroz ključni plovni put uprkos nedavnom prekidu vatre, potvrdila je u subotu Centralna komanda SAD (CENTCOM).
U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, Centralna komandna grupa (CENTCOM) je navela da su razarači USS Frank E. Peterson i USS Michael Murphy „prošli kroz Ormuski moreuz i da deluju u Arapskom zalivu kao deo šire misije kako bi se osiguralo da je moreuz potpuno očišćen od morskih mina koje je prethodno postavio iranski Korpus islamske revolucionarne garde“.
Komandant CENTCOM-a, admiral Bred Kuper, dodao je: „Počeli smo sa uspostavljanjem novog prolaza i uskoro ćemo deliti ovu bezbednu rutu sa pomorskom industrijom kako bismo podstakli nesmetan protok trgovine“.
Predsednik Donald Tramp je ranije u subotu na društvenoj mreži Truth Social objavio da SAD „počinju proces čišćenja Ormuskog moreuza kao uslugu zemljama širom sveta“.
Iako je cilj operacije da se eliminiše pretnja od mina, Iran i dalje ima mogućnost da lansira rakete. Kombinacija ove dve pretnje otežava Sjedinjenim Državama i drugim zemljama da brane brodove i vojno obezbede moreuz. CNN je takođe izvestio da je samo oko 30 brodova prošlo kroz moreuz otkako je postignut prekid vatre ranije ove nedelje.
