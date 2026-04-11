Slušaj vest

Dva razarača američke mornarice počela su da čiste mine u Ormuskom moreuzu, jer je nekim brodovima i dalje blokiran prolaz kroz ključni plovni put uprkos nedavnom prekidu vatre, potvrdila je u subotu Centralna komanda SAD (CENTCOM).

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, Centralna komandna grupa (CENTCOM) je navela da su razarači USS Frank E. Peterson i USS Michael Murphy „prošli kroz Ormuski moreuz i da deluju u Arapskom zalivu kao deo šire misije kako bi se osiguralo da je moreuz potpuno očišćen od morskih mina koje je prethodno postavio iranski Korpus islamske revolucionarne garde“.

Iran je zatvorio strateški veoma važan Ormuski moreuz kao odgovor na američko bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja. Kao posledica zatvaranja ovog morskog prolaza očekuje se veliki skok cena nafte na svetskom tržištu, što će produbiti ekonomsku krizu u svetu. Foto: Shutterstock, Printscreen/Google Maps

Komandant CENTCOM-a, admiral Bred Kuper, dodao je: „Počeli smo sa uspostavljanjem novog prolaza i uskoro ćemo deliti ovu bezbednu rutu sa pomorskom industrijom kako bismo podstakli nesmetan protok trgovine“.

Predsednik Donald Tramp je ranije u subotu na društvenoj mreži Truth Social objavio da SAD „počinju proces čišćenja Ormuskog moreuza kao uslugu zemljama širom sveta“.

Iako je cilj operacije da se eliminiše pretnja od mina, Iran i dalje ima mogućnost da lansira rakete. Kombinacija ove dve pretnje otežava Sjedinjenim Državama i drugim zemljama da brane brodove i vojno obezbede moreuz. CNN je takođe izvestio da je samo oko 30 brodova prošlo kroz moreuz otkako je postignut prekid vatre ranije ove nedelje.