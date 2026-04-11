Trećina irskih benzinskih pumpi ostala je bez goriva, policija prati kolone cisterni s naftom, a deo ključnih auto-puteva u zemlji i dalje je zatvoren zbog protesta protiv rasta cena goriva koje je izazvao rat na Bliskom istoku.

„U Republici Irskoj ima 1.600 benzinskih pumpi, a nešto više od trećine njih sada je ostalo bez zaliha”, rekao je za nacionalnu televiziju RTÉ Kevin McParlan, direktor organizacije Fuels for Ireland.

Upozorio je da bi taj udeo do kraja dana mogao da poraste i na dve trećine ako vlasti ne obezbede pristup jedinoj rafineriji nafte u zemlji i dvama naftnim terminalima koje demonstranti drže u blokadi.

Na snimcima koje je irska policija objavila u subotu vidi se kako policajci prate cisterne koje izlaze iz rafinerije Whitegate na jugoistoku Irske, što ukazuje na to da je barem delimično obezbeđen pristup postrojenju.

Protesti u Irskoj zbog visokih cena goriva Foto: Brian Lawless/PA

Irska Nacionalna grupa za hitnu koordinaciju objavila je u petak da su zalihe goriva za vozila hitnih službi „pod sve većim pritiskom”, zbog čega su vatrogasci morali da odustanu od dela intervencija koje nisu životno ugrožavajuće i da obustave aktivnosti obuke.

U međuvremenu su desetine parkiranih kamiona i traktora i u subotu nastavile da blokiraju O’Connell Street, jednu od glavnih saobraćajnica u centru Dablina.

Zasebne blokade prevoznika i poljoprivrednika, ogorčenih rastom cena dizela, paralizovale su i velike delove auto-putne mreže, što je izazvalo pet dana ozbiljnih poremećaja.

McParlan je dodao da Irska i dalje ima „dovoljno goriva” čim se ponovo omogući pristup rutama prema rafineriji i terminalima, nastojeći da umiri javnost tvrdnjom da bi se stanje trebalo normalizovati u roku od nekoliko dana.