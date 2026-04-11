Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da će Izrael nastaviti da se bori protiv Irana i njegovih saveznika.

Svoju izjavu je objavio na društvenoj mreži X, a u njoj je uputio i oštre kritike turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu.

„Pod mojim vođstvom, Izrael će nastaviti borbu protiv iranskog terorističkog režima i njegovih posrednika“, napisao je Netanjahu. Zatim je optužio Erdogana da „sklapa zavet“ sa Iranom i nazvao ga odgovornim za „pokolj“ kurdskih građana.

Netanjahuova objava dolazi uprkos primirju u Iranu i tekućim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Podsetimo da je Međunarodni krivični sud izdao nalog za hapšenje samog Netanjahua zbog navodnih ratnih zločina u Gazi.

