Slušaj vest

Naoružani napadač mačetom je danas napao troje ljudi na stanici Grand Central u Njujorku, pre nego što ga je policija upucala i usmrtila.

Prema policijskim navodima, osumnjičeni je u napadu na peronu posekao dva muškarca po glavi i licu, dok je jedna žena zadobila posekotine na ramenu.

Policija je saopštila da je napadač, Antoni Grifin (44), ignorisao višestruka naređenja da odbaci oružje i da je tvrdio da je Lucifer.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani pohvalio je policajce zbog brze reakcije i najavio da će snimci sa kamera na uniformama policije biti objavljeni.

Komesarka njujorške policije Džesika Tiš saopštila je na konferenciji za medije da je napadač ušao u metro u subotu ujutru na stanici Vernon Boulevard–Jackson Avenue u Kvinsu.

Ponavljao da je Lucifer

On se vozom broj 7 odvezao do stanice Grand Central–42 Street, gde je na peronu posekao jednu osobu.

Zatim se popeo na drugi peron, gde je napao još dve osobe.

"Pojedinac je bio naoružan velikim nožem, opisanim kao mačeta, i ponašao se neuračunljivo, ponavljajući da je Lucifer", rekla je Tiš.

Ignorisao najmanje 20 upozorenja policije

Ona je navela da je napadač ignorisao najmanje 20 naređenja da spusti oružje i da je "krenuo ka policajcima sa ispruženim nožem".

Jedan policajac je upotrebio vatreno oružje i ispalio dva hica u napadača, nakon čega su pokušani postupci reanimacije, ali je on preminuo u bolnici Belvju.

Sve tri žrtve prevezene su u bolnicu i njihove povrede se ne smatraju životno ugrožavajućim.

Napadač je ranije bio hapšen tri puta, ali nije imao istoriju prijava kao "emocionalno poremećena osoba" u evidenciji njujorške policije.