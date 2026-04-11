Izrael je pristao da sledeće nedelje započne formalne razgovore sa Libanom, posle nedelja žestokih napada i kopnene invazije na delove zemlje.

U video obraćanju, izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je Izrael otvoren za mirovni sporazum, ali samo ako je dugotrajan i Hezbolah razoružan, javlja Al Džazira.

Netanjahu je rekao da je Liban inicirao kontakt. „Liban nam se obratio. Obraćali su nam se nekoliko puta tokom proteklog meseca da započnemo direktne mirovne pregovore“, rekao je Netanjahu.

„Dao sam svoje odobrenje, ali uz dva uslova: želimo da se Hezbolah razoruža i želimo pravi mirovni sporazum koji će trajati generacijama“, dodao je.

Izraelska kampanja protiv Irana nije završena

Pored toga, izraelski premijer Benjamin Netanjahu je ranije izjavio da obogaćeni nuklearni materijal u Iranu mora biti uklonjen, bilo diplomatskim kanalima ili, kako je rekao, „drugim sredstvima“. Takođe je naglasio da izraelska kampanja protiv Irana nije završena i da predstoji još operacija.

U istom obraćanju, tvrdio je da Iran pokušava da sakrije nuklearna i raketna postrojenja duboko pod zemljom kako bi ih zaštitio od napada, dok je posebno istakao vojnu saradnju sa Sjedinjenim Državama, navodeći da dve zemlje zajedno deluju protiv Irana skoro 40 dana.

Takođe se osvrnuo na situaciju na severnoj granici, potvrđujući da je Izrael uspostavio bezbednosnu tampon zonu na jugu Libana širine između osam i deset kilometara.