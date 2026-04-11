Stambene zgrade, igralište, stanovi - stambena zona u Beču očigledno je za dlaku izbegla katastrofu. Dva amaterska kuvara droge mešala su veoma opasne i, ako se pogrešno pomešaju, eksplozivne hemikalije iz Poljske, a "laboratorija za otrove" bila je prerušena u podrum za stoni fudbal...

Baš kao u popularnoj američkoj TV seriji „Breaking Bad“, dva primaoca socijalne pomoći planirala su da se uključe u trgovinu drogom u velikim razmerama uz pomoć Poljakinje koja je imala pristup veoma opasnim hemikalijama u svojoj matičnoj zemlji. Istraga bečkog javnog tužilaštva je otkrila šokantne detalje, jer su potencijalni narko-bosovi otvorili svoju „laboratoriju za otrove“ usred prometne stambene zone stambenih zgrada i opštinskih stanova u bečkom okrugu Leopoldštat.

Foto: LPD NO

U tu svrhu iznajmljena je podrumska prostorija od 200 kvadratnih metara, prvobitno namenjena kao klub za stoni fudbal. Osumnjičeni, starosti 39 i 42 godine, zatim su naručili desetine litara pet različitih hemikalija, koje se takođe koriste u pravljenju bombi. Među njima su bili visoko toksični merkur-hlorid, metanol i korozivna sumporna kiselina.

Amateri su rukovali veoma opasnim toksinima.

Ovi nevešti amaterski kuvari droge nameravali su da proizvode kristalni met ili spid. Opasnost: samo jedan miligram previše, ili pogrešno pomešan, mogao je da izazove razornu eksploziju.

Foto: LPD NO

- Oni bi ili otrovali bezbroj zavisnika supstancom zbog pogrešne doze, ili bi digli u vazduh sebe i pola kuće - otvoreno je izjavio jedan istražitelj.

Pošto je za dvojicu kriminalnih diletanata u gusto naseljenom području postalo previše vruće, želeli su da osnuju drugu laboratoriju za drogu na osamljenom imanju u južnoj Donjoj Austriji. Ali do toga nije došlo.

Istražitelji iz Državne kriminalističke policije Donje Austrije (LKA NÖ), jedinice specijalnih snaga Kobra i specijalisti u zaštitnim odelima stali su na kraj opasnim aktivnostima i uhapsili trojicu. Tokom racije, zaplenjena je laboratorija i dva komada vatrenog oružja ukradena tokom provale u Donjoj Austriji.

Kurir.rs/Krone

