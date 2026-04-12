Londonska policija uhapsila je više od 200 ljudi juče tokom protesta protiv zabranjene grupe Palestinska akcija, koju je vlada označila kao terorističku organizaciju.

Londonska policija saopštila je da su uhapsili 212 demonstranata starih između 27 i 82 godine zbog pružanja podrške toj grupi.

Britanski Viši sud u februaru je presudio da je odluka vlade da zabrani tu protestnu grupu i proglasi je terorističkom organizacijom nezakonita, ali je zadržao zabranu dok se ne reši žalba vlade.

Policija je pre protesta koji je organizovala grupa Branite naše porote, najavila da će biti hapšenja.

Stotine ljudi okupilo se na Trgu Trafalgar da pokaže podršku grupi. Neki su nosili znake sa natpisima "Protivim se genocidu. Podržavam Paletsinsku akciju".

Demonstranti su uzvikivali "sram vas bilo" prema policiji koja je odnosila neke od njih i ismejavala ih što hapse starije ljude.

"Da, ona izgleda kao terorista, zar ne prijatelju?" uzviknula je jedna žena dok je policija odvodila demonstrankinju sa štapom do policijskog kombija.