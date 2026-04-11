Slušaj vest

Izrael je u subotu uložio snažan protest kod šefa španskog diplomatskog odbora u Tel Avivu zbog incidenta u jednom španskom gradu gde je početkom ove nedelje dignuta u vazduh džinovska lutkaizraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Figura visoka sedam metara, natovarena sa 14 kilograma baruta, uništena je 5. aprila u El Burgu, gradu blizu Malage, na ceremoniji staroj više decenija, potvrdila je lokalnoj televiziji gradonačelnica Marija Dolores Narvaes.

Reakcije dve vlade

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je video snimak događaja na društvenoj mreži X, što Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi. „Užasno ispoljavanje antisemitske mržnje je direktan rezultat sistematskog podsticanja od strane vlade španskog premijera Pedra Sančeza“, navodi se u saopštenju ministarstva.

Izvor iz španskog Ministarstva spoljnih poslova odbacio je te tvrdnje. „Španska vlada je posvećena borbi protiv antisemitizma i svakog oblika mržnje ili diskriminacije. Stoga potpuno odbacujemo svaku zlonamernu optužbu koja bi sugerisala suprotno“, rekao je izvor.

Gradonačelnik El Burga Narvaez rekao je da su lutke sa likovima bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina ranije korišćene kao deo iste godišnje tradicije.

Dugotrajni diplomatski spor

Španija je otvoreno kritikovala američke i izraelske vojne kampanje u Iranu i Libanu, uprkos pretnjama SAD da će kazniti nekooperativne saveznike u NATO-u. Dve zemlje su upletene u dugotrajan diplomatski spor koji je počeo zbog rata u Gazi. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Saar nazvao je špansku zabranu korišćenja luka i vazdušnog prostora avionima i brodovima koji prevoze oružje Izraelu antisemitskom.

Španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares optužio je Izrael za kršenje međunarodnog prava i dvonedeljnog primirja nakon masovnog talasa vazdušnih napada širom Libana ove nedelje. Netanjahu je u sredu rekao da Liban nije deo primirja i da izraelska vojska nastavlja snažno da udara na Hezbolah.

Premijer Sančez, koji se pojavio kao jedan od vodećih protivnika rata u Iranu, zatvorio je španski vazdušni prostor za sve avione uključene u sukob, što je opisao kao nepromišljeno i nezakonito.