Pošto je objavio neuspeh pregovora o okončanju rata na Bliskom istoku, Teheran je rekao da „niko nije očekivao“ da će Sjedinjene Države i Iran postići dogovor u prvoj rundi pregovora, prema rečima portparola iranskog Ministarstva spoljnih poslova.

„Od početka je bilo jasno da ne treba očekivati da ćemo postići sporazum u jednoj rundi razgovora. Niko to nije očekivao“, rekao je Esmail Bakai iranskoj državnoj televiziji, opisujući atmosferu kao sumnjičavu i punu nepoverenja.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova takođe je izrazio uverenje da će se „kontakti sa Pakistanom, kao i sa našim drugim prijateljima u regionu, nastaviti“.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens, koji je predvodio američku delegaciju u Pakistanu na pregovorima, napustio je zemlju u nedelju ujutru pošto je objavio da nije postignut mirovni sporazum.

Potvrđujući kraj pregovora, Iran je njihov neuspeh pripisao „nerazumnim zahtevima“ Sjedinjenih Država, navodi iranska državna televizija.

Bakaj je naveo „složenost pitanja i uslova pregovora“. „Tokom ove runde, dodate su nove teme, uključujući Ormuski moreuz i regionalna pitanja, svaka sa svojim specifičnim uslovima i razmatranjima“, dodao je.

Iran ne žuri sa pregovorima, a situacija u Ormuskom moreuzu se neće promeniti dok Sjedinjene Države ne pristanu na „razuman sporazum“, prema „informisanom izvoru“ za poluzvaničnu iransku novinsku agenciju Tasnim, piše Rojters.