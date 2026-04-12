Prvi rezultati izbora očekuju se već oko 20 ČASOVA

Izbori u Mađarskoj održavaju se danas, a aktuelni premijer Viktor Orban i njegova stranka Fides suočavaju se sa najvećim izazovom u poslednjih 16 godina.

Peter Mađar, Orbanov nekadašnji saveznik, sa strankom Tisa preti da nanese veliki udarac "večitom premijeru".

Gotovo sve predizborne ankete predviđanju pobedu opozicione Tise, ali je Orbanu u poslednjem trenutku stigla snažna podrška iz Amerike, što ove izbore čini još neizvesnijim.

Otvorena birališta na izborima u Mađarskoj

Građani Mađarske od 06:00 časova glasaju na parlamentarnim izborima koji bi mogli da odluče političku budućnost zemlje posle više od decenije iste vlasti.

Birališta će biti otvorena do 19:00 časova, a pravo glasa ima oko 8 miliona birača.

Šta kažu ankete o izborima u Mađarskoj

Mađarska opoziciona stranka Tisa je na dobrom putu da osvoji dvotrećinsku parlamentarnu većinu, što joj omogućava da izmeni ustav i ključne zakone potrebne za otključavanje sredstava EU, pokazala je projekcija agencije za istraživanje javnog mnjenja Medijan, koja je objavljena neposredno pred izbore.

Projekcija izgleda ovako:

Tisa osvaja između 138 i 142 mesta u parlamentu

Fides osvaja između 49 i 55 mesta

Naša domovina (krajnje desničarska stranka) 5-6 mesta

U mađarskom parlamentu, stranka treba da osvoji 133 mesta da bi dobila veliku većinu potrebnu za izmenu ustava i ključnih zakona.

Tramp i Vens snažno uz Orbana, problem za Mađara

Američki potpredsednik Džej Di Vens posetio je Budimpeštu početkom nedelje kako bi pružio podršku Orbanu u finalu kampanje. Donald Tramp je nekoliko puta slao poruke podrške, a čak je izjavio da je spreman da upotrebi sva sredstva kako bi ekonomija Mađarske procvetala ukoliko njeni građani izaberu Orbana.

Tramp je čak rekao da je veliki fan Viktora Orbana.

Ovako snažna podrška najmoćnijeg čoveka sveta može umanjiti šanse Petera Mađara.

Kada se očekuju prvi rezultati izbora u Mađarskoj

Prvi rezultati očekuju se već oko 20:00 časova, dok bi ozbiljniji preseci mogli da stignu između 21:00 i 22:00.

Već tokom večeri se očekuje jasna slika rezultata, dok će konačni podaci biti poznati do jutra.

Kako Mađari glasaju

Mađarski izborni sistem je specifičan, birači imaju dva glasa:

Jedan za kandidata u svom okrugu

Drugi za partijsku listu

Parlament ima ukupno 199 mesta, a izbori se održavaju u jednom krugu, nema drugog glasanja.

To znači da će se pobednik ili više njih znati već večeras. Pravo glasa imaju svi punoletni državljani Mađarske, uključujući i one koji žive u inostranstvu.

Dijaspora uglavnom glasa putem pošte, dok birači u zemlji glasaju lično na biračkim mestima.

Koje stranke učestvuju na izborima

Na parlamentarnim izborima u Mađarskoj učestvuju:

Fides-KDNP: Vladajuća koalicija koju predvodi Viktor Orban

Tisa: Glavna opoziciona partija koju predvodi Peter Mađar

Naša Domovina (Mi Hazank): Predvodi Laslo Torockaj

Demokratka koalicija: Predvodi Klara Dobrev

Pas sa dva repa (MKKP): Satirična stranka, predvodi Gergelj Kovač

Jobik: Predvodi Bela Adorjan

Momentum: Predvodi Đerđ Gedenji

Zelena partija Mađarske (LMP): Predvodi Peter Ungar

Radnička partija solidarnosti: Predvodi Đula Turmer