Slušaj vest

Mađari danas glasaju na izborima koji bi mogli da okončaju 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana, uzburkaju Rusiju i potresu desničarske krugove širom Zapada, uključujući Belu kuću američkog predsednika Donalda Trampa.

Orban, evroskeptični nacionalista, stvorio je model „neliberalne demokratije“ koji Trampov pokret „Učinimo Ameriku ponovo velikom“ (MAGA) i njegovi poštovaoci u Evropi ističu kao model, piše Rojters. Međutim, mnogi Mađari su sve nezadovoljniji Orbanom nakon tri godine ekonomske stagnacije i rasta troškova života, i izveštaja o oligarsima bliskim vladi koji gomilaju sve veće bogatstvo.

Mađarski premijer Viktor Orban glasao je na izborima i pozvao mlade ljude da izađu na birališta. Podatke o izlaznosti je prokomentarisao rečima: „Veoma dobro, što nas više, to bolje“.

Foto: Petr David Josek/AP, TAMAS VASVARI/MTI

Novinari su pitali Orbana, koji je na čelu stranke Fides već dvadeset tri godine, koliki poraz bi morao da pretrpi da bi podneo ostavku. „Veliki“, bio je njegov kratak odgovor. Na pitanje kakva su mu očekivanja od izbora, rekao je: „Došao sam da pobedim“.

Njegovo glasanje pratilo je nekoliko stranih medijskih ekipa, uključujući i rusku televiziju.

Na pitanje šta bi drugačije uradio u kampanji, Orban je odgovorio da to nije važno jer je sada sve iza njih. Novinari su ga podsetili na njegovu raniju izjavu o „četiri nepravedne godine“ i pitali koje konkretne ciljeve vlada nije uspela da ostvari zbog kriza. Premijer je rekao da su trebali brže da deluju.

Prema njegovim rečima, preduzeli su korake ka postavljenim ciljevima, ali bi sve bilo lakše da je svet bio prijateljskiji. Na pitanje da li žali zbog nečega iz proteklih 16 godina, odsečno je rekao: „Hvala vam puno, dobro sam“.

Foto: TAMAS VASVARI/MTI

Na pitanje da li sebe smatra Putinovim prijateljem, s obzirom na to kako se predstavlja kao zagovornik mira, što je navodno rekao u procurelom intervjuu za Blumberg, Orban je ponudio diplomatski odgovor. „Mađarska teži prijateljskim odnosima sa liderima svih velikih država i, srećom, imamo mnogo prijatelja u svetu“, rekao je mađarski premijer.

Do 7 sati ujutru glasalo 3,46 odsto birača

Do 7 sati ujutru, 3,46 odsto birača je izašlo na glasanje, što je skoro dvostruko više nego pre četiri godine. Ovo su prvi podaci koje je objavila Državna izborna komisija, izveštava Telex.hu.

Poređenja radi, na izborima 2022. godine, izlaznost u isto vreme, na prvom merenju, bila je 1,8 odsto. Današnji podaci tako pokazuju znatno veće interesovanje birača u prvim satima nakon otvaranja biračkih mesta.