Najmanje 30 ljudi je poginulo u subotu u stampedu na severu Haitija, saopštile su vlasti, upozoravajući da bi broj žrtava mogao da se poveća.

Šef Civilne zaštite za sever Haitija Žan Anri Peti rekao je da se stampedo dogodio kod citadele Laferijer, tvrđave iz ranog 19. veka, izgrađene ubrzo nakon što je Haiti stekao nezavisnost od Francuske, preneo je Rojters.

Peti je istakao da je kiša dovela do toga da se poveća broj žrtava stampeda.

To je jedna od najpopularnijih turističkih atrakcija Haitija, a u subotu je u tvrđavi bio veliki broj učenika i drugih posetilaca koji su došli da učestvuju u godišnjoj proslavi na toj lokaciji koja je uvrštena na Listu svetske baštine Uneska.