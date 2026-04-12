Ekipa Kurira je u Budimpešti, odakle će ceo dan izveštavati o izborima.

Kurir u Budimpešti: Danas odlučujući izbori u Mađarskoj

Više od 10.000 biračkih mesta je otvoreno jutros u 6 časova, i očekuje se da će do večeras u 19 časova glasati oko 7,5 miliona birača. 

Mađarski premijer Viktor Orban jutros je glasao na izborima i pozvao mlade ljude da izađu na birališta. Podatke o izlaznosti je prokomentarisao rečima: "Veoma dobro, što nas je više, to bolje".

Na pitanje novinara koliki poraz bi morao da pretrpi da podnese ostavku, Orban je rekao: "Veliki. Došao sam da pobedim."Novinari su ga pitali i o prijateljskim odnosima sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, na šta je mađarski premijer rekao:

- Mađarska teži prijateljskim odnosima sa liderima svih velikih država i, srećom, imamo mnogo prijatelja u svetu.

Ne propustitePlanetaORBAN GLASAO NA IZBORIMA U MAĐARSKOJ: Došao sam da pobedim, ostavku ću dati samo uz veliki poraz (FOTO)
PlanetaPOČELO GLASANJE NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA U MAĐARSKOJ: Viktor Orban se suočava sa najvećim izazovom za 16 godina, Peter Mađar preti! (FOTO)
Planeta"NERAZUMNI ZAHTEVI AMERIKANACA"! Oglasio se Iran: Atmosfera sumnjičava i puna nepoverenja, niko nije očekivao da ćemo postići sporazum
PlanetaPROPALI PREGOVORI AMERIKE I IRANA! Nije postignut dogovor, obe delegacije napustile Pakistan! Iran se oglasio: Nerazumni zahtevi SAD! (VIDEO, FOTO)
