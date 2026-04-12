IRAN ZAPRETIO: Svako ko pokuša da prođe kroz Ormuski moreuz naići će na čvrst odgovor
Iranski Centralni štab Hatam al Anbija, povezan sa Korpusom garde islamske revolucije (IRGC), odbacio je nedavnu tvrdnju komandanta Centralne komande SAD (CENTCOM) u vezi sa plovidbom američkih brodova ka Ormuskom moreuzu.
Štab je izjavio da se tvrdnja snažno poriče, napominjući da je kontrola prolaska bilo kog broda u tom području isključivo u rukama Oružanih snaga Irana.
IRGC je takođe izdao saopštenje u kojem upozorava da će svaki pokušaj vojnih brodova da prođu strateškim plovnim putem naići na čvrst odgovor.
U saopštenju se dodaje da Mornarica IRGC-a zadržava punu vlast nad upravljanjem Ormuskim moreuzom, odobravajući prolaz samo nevojnim brodovima pod posebnim propisima.
Tenzije su eskalirale nakon zajedničke američko-izraelske agresije protiv Irana 28. februara 2026. godine, usred indirektnih pregovora između Teherana i Vašingtona.
Iran je potom pokrenuo odmazdne napade na američke i izraelske objekte u regionu i najavio zatvaranje Ormuskog moreuza za brodove povezane sa stranama u sukobu.
