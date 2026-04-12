Iranski Centralni štab Hatam al Anbija, povezan sa Korpusom garde islamske revolucije (IRGC), odbacio je nedavnu tvrdnju komandanta Centralne komande SAD (CENTCOM) u vezi sa plovidbom američkih brodova ka Ormuskom moreuzu.

Štab je izjavio da se tvrdnja snažno poriče, napominjući da je kontrola prolaska bilo kog broda u tom području isključivo u rukama Oružanih snaga Irana.

IRGC je takođe izdao saopštenje u kojem upozorava da će svaki pokušaj vojnih brodova da prođu strateškim plovnim putem naići na čvrst odgovor.

U saopštenju se dodaje da Mornarica IRGC-a zadržava punu vlast nad upravljanjem Ormuskim moreuzom, odobravajući prolaz samo nevojnim brodovima pod posebnim propisima.

Tenzije su eskalirale nakon zajedničke američko-izraelske agresije protiv Irana 28. februara 2026. godine, usred indirektnih pregovora između Teherana i Vašingtona.

Iran je potom pokrenuo odmazdne napade na američke i izraelske objekte u regionu i najavio zatvaranje Ormuskog moreuza za brodove povezane sa stranama u sukobu.

Kurir.rs/Agencije

