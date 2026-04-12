Slušaj vest

Danas se u Mađarskoj održavaju parlamentarni izbori.Prethodni dani bili su veoma važni, jer su rezultati istraživanja javnog mnjenja različitih agencija bili krajnje kontradiktorni.

Bira se 199 poslanika: 106 u jednomandatnim izbornim jedinicama, po jednokružnom većinskom sistemu, a preostalih 93 sa jedinstvene nacionalne izborne liste, po čistom proporcionalnom sistemu. Cela Mađarska čini jednu izbornu jedinicu, uz dodatak glasova iz dijaspore koji pristižu poštom. Na snazi je i stepenasti cenzus - pet odsto za političke partije koje nastupaju samostalno, odnosno 10 odsto za koalicije.

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend", kod voditeljke Krune Une Mitrović, govorili: Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku, Srbislav Filipović, političar i Ljuban Karan, nekadašnji potpukovnik KOS-a.

Mađarski izborni sistem i politički kontekst

Šta je prvo što treba uzeti u obzir kada govorimo o mađarskom izbornom sistemu? Pre svega, njegovu mešovitost. Takođe, važno je razumeti i šta je još bitno kada se analiziraju istraživanja javnog mnjenja.

- Treba znati da je više od milion birača mađarske nacionalnosti koji glasaju van Mađarske. Ono što je interesantno jeste da su ovi izbori specifični, održavaju se u specifičnim okolnostima za Evropu i svet i zbog toga su posebno zanimljivi. U suštini, to bi bili obični izbori na kojima bi jedna partija ostvarila pobedu - kaže Filipović i dodaje:

- Mađarska je, jasno, u političko-bezbednosnom okviru tu gde jeste i to se neće menjati. Dakle, reč je pre svega o tehničkim razlikama - da li će Orban pristati da se Ukrajini odobri pomoć za odbranu, da li će povući svoj veto i omogućiti odblokiranje oko 90 milijardi namenjenih pomoći Ukrajini. A za nas je važnije od svega toga kako će ishod izbora u Mađarskoj uticati na naše odnose sa tom državom, na međunacionalne odnose između Srba i Mađara u Vojvodini, kao i na odnose dva naroda i dve države, posebno kada je reč o gasu i skladištima koja nam je Orban omogućio.

Srbislav Filipović Foto: Kurir Televizija

Podrška Orbanu i međunarodni kontekst kampanje

Ono što možda više od izborne matematike ide u prilog Orbanu jesu poslednja dešavanja u njegovom neposrednom okruženju, ali i u Vašingtonu. Otvoreno je dobio podršku iz Sjedinjenih Američkih Država, Slovačke, Srbije i Češke, kao i od opozicionih struktura u Rumuniji i Austriji, što mu dodatno stabilizuje rejting. Ipak, ono što u velikoj meri usmerava tok same kampanje jeste tema Ukrajine. Miodrag Kapor komentarisao je da li mu se čini da strukture iz Kijeva pokušavaju da iskoriste ove izbore kako bi oslabile Orbana ili eventualno pomogle opoziciji da pobedi:

- Prirodno je da ukrajinska vlast ne bi želela da vidi Viktora Orbana na čelu Mađarske. Jedan od razloga je to što Mađarska odbija da odobri paket pomoći Ukrajini u njenoj odbrani od Rusije. Međutim, utisak je da se uloga Zelenskog u mađarskoj kampanji preuveličava i da se time sklanjaju u drugi plan ključni problemi u samoj Mađarskoj.

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

Opozicija, suverenitet i politički fokus kampanje

Mađarska opozicija bazirala je svoju kampanju na temama sistemske korupcije i slabog rada državne uprave, a njihov rejting je u jednom periodu rastao. Međutim, ulazak Zelenskog i ukrajinske teme u prvi plan kampanje značajno je promenio fokus, pa se ponovo otvaraju pitanja suvereniteta, samostalnosti, državne bezbednosti i nacionalnog dostojanstva. Postavlja se pitanje da li je u takvim okolnostima Orban u prednosti i u kojoj meri.

Ljuban Karan Foto: Kurir Televizija

- Osnovna stvar je suverenitet Mađarske, koji Orban ne dozvoljava nikome da dovede u pitanje. U tome je dosledan još od migracionih kriza, kada je podizao ogradu i time postao veliki problem za Brisel. Jer, to je unija koja donosi odluke konsenzusom, i svako ko se usprotivi određenim planiranim odlukama postaje protivnik Brisela, a Orban je to i postao“, kaže Karan i dodaje:

- Ovde nije reč o tome ko je jači ili slabiji u regularnom izbornom procesu, već o tome da Orban trpi različite napade i pokušaje uticaja na izbore. Postoje i pokušaji njegovog rušenja na nezakonit način, pa čak i kroz terorističke akcije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs