Slušaj vest

Komisija navodi da je izlaznost u Budimpešti do 9 sati bila 15,96 odsto.

Podsećamo, mađarski premijer Viktor Orban glasao je na biračkom mestu u Budimpešti.

1/14 Vidi galeriju Mađarska izbori Foto: Petr David Josek/AP, TAMAS VASVARI/MTI

Nakon što je glasao, rekao je "došao da pobedi".

Naveo je da su današnji izbori praznik demokratije i zahvalio biračima koji su ga saslušali tokom predizborne kampanje.

- Mađarski izborni sistem je najbezbedniji u Evropi. Odluka naroda mora se poštovati - rekao je Orban i dodao da će u slučaju da njegov oponent Peter Mađar dobije više glasova, prihvatiti rezultat i čestitati mu.

Govoreći o značaju ovih izbora, Orban je rekao da su oni veoma važni jer su se promenili međunarodni kontekst i okruženje.

- Vidimo da nas u Evropi čeka velika kriza, ne jedna već nekoliko, koje se akumuliraju. Nijednoj naciji nije lako da pronađe pravi odgovor na ove izazove. Potrebno nam je veliko nacionalno jedinstvo da bismo izdržali energetsku, finansijsku i ekonomsku krizu - poručio je Orban i ponovio da očekuje izbornu pobedu.

Čelnik stranke Tisa Peter Mađar glasao je u 12. okrugu Budimpešte.

Foto: Zoltan Mathe/MTI

- Mađarska bira, u toku su sudbonosni izbori. Odlučujemo između Istoka i Zapada, propagande i iskrenog javnog govora, korupcije i čistog javnog života, daljeg pada i kolapsa javnih službi ili povratka evropskih sredstava i pokretanja mađarske ekonomije. Biramo između egzistencijalne krize i pristojnog života - rekao je Peter Mađar posle glasanja.

Pozvao je sve građane Mađarske da iskoriste svoje pravo glasa i rekao da su prvi podaci o izlaznosti veoma ohrabrujući – broj birača u prvom satu oborio je, kaže, sve dosadašnje rekorde.

- Svesni smo da se u pojedinim županijama pripremaju pokušaji izbornih zloupotreba. Postoje najave o takozvanim operacijama pod lažnom zastavom, ulasku na biračka mesta sa obeležjima pokreta Tisa, kako bi se narušio izborni proces i kasnije osporavali rezultati. Pozivam sve da ostanu mirni, pribrani i da ne nasedaju na provokacije. Ako se izbori održe mirno i zakonito, Tisa a time i Mađarska će pobediti - rekao je Mađar.