Iranske vlasti uhapsile su najmanje 50 ljudi pod optužbama za plaćeničke aktivnosti, javila je državna novinska agencija SNN, a prenosi Al Džazira.

Uhapšena grupa optužena je za saradnju sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, kojima su navodno dostavljali informacije o osetljivim lokacijama, uključujući komunalne objekte i infrastrukturu. Vlasti su tokom operacije zaplenile elektronsku i satelitsku opremu, kao i oružje.

Ovo je najnovije u nizu hapšenja zbog špijunaže, nakon prethodnog talasa hapšenja pole dvanaestodnevnog rata sa SAD i Izraelom prošle godine.

Prema nedavno pooštrenom zakonu, oni koji su optuženi za špijunažu u Iranu suočavaju se sa smrtnom kaznom i konfiskacijom imovine.

Kurir.rs/SNN/Al Džazira

